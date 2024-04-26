7 865 гривень зібрано за декілька годин під час акції «Артзброя теж воює»



Леся Горгота

Фото авторки



Жінки-волонтерки у Золочівській громаді проявляють величезну силу, вміння та жертовність. Вони не лише за власні кошти купують фарби, вечорами, після роботи, чистять та малюють гільзи, але й організовують різноманітні заходи для підтримки Збройних Сил України.7 865 гривень зібрано у неділю за декілька годин під час акції «Артзброя теж воює».Художниці Оля Воронюк та Катерина Рубан виставили на продаж свої авторські роботи – художньо розписані гільзи. Під час ярмарку Оля Воронюк також розмальовувала охочих аквагримом. Поруч представники ГО «Наша українська справа» спільно з жіночим простором «Біла світлиця» влаштували тематичну фотозону та робили світлини усім охочим за донат.Також «Наша українська справа» надала сувенірні вироби для продажу на підтримку війська. Вразив вчинок добродійки, котра побачивши ярмарок, принесла з дому керамічні вироби для продажу на підтримку війська.Також вишивальниця пані Люба Попович із Білого Каменю передала на благодійність неймовірної краси вишиту ікону, яка все ще шукає власника.Ну і про тих, хто волонтерили та допомагали. А це – Наталя Сушанська, Юля Костів, Таня Трипольська, Павло Воронюк, Артур Хоміцький, Василь Любинецький та Роман Димон.Кошти передано Благодійному фонду «Золочів відроджений» для придбання дронів.