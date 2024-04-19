Буде створено сучасний реабілітаційний центр для ветеранів

Леся ГОРГОТА

Фото авторки Фото авторки

– Церква свідома того, що активні бойові дії завершуються перемогою, але війна як явище буде довго тривати в головах і серцях тих, хто воював. Їм потрібна буде допомога і Церкви, і професіоналів у царині психології. Сьогодні було зроблено крок для створення сучасної системи реабілітації військовослужбовців. Я вдячний Церкві, яка сьогодні бере на себе цю відповідальність за скалічені тіла і душі наших військових і готова будувати реабілітаційний центр для ветеранів. Це дуже важливо і дуже потрібно. Запевняю у всебічній підтримці та сприянні з боку Золочівської міської ради. Хай вам все вдасться.– Церква бачить, що відбувається з людьми: з військовими, їхніми сім’ями, з вимушеними переселенцями, –. – Це дуже уразлива частина нашого суспільства. Їм потрібна допомога. Наше покликання – нести цю допомогу. І психологічну, і духовну. Хочемо прийти до людей з Богом, який здатний лікувати рани. Люди страждають не лише від фізичного болю. Тож ми хочемо у співпраці з психологами нести людям також і духовне зцілення. Ми переконані у тому, що це надзвичайно важливо. Ми свідомі того, що аби опанувати всі ці методи, потрібен час, а щоби їх із користю застосовувати, потрібно багато любові. Часу в нас мало, але любові, сподіваюся, достатньо багато для того, щоби слухати людей. Люди потребують бути вислуханими, почутими. Вони шукають розуміння, підтримки. Наше завдання – дати їм це. Дуже сподіваюся, що нам вдасться якнайшвидше завершити наш реабілітаційний центр, де, крім психологічної будемо, пропонуватимемо також інші форми реабілітації.