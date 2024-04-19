Новини Золочівщини
Буде створено сучасний реабілітаційний центр для ветеранів
У Золочівській міській територіальній громаді буде створено сучасний реабілітаційний центр для ветеранів. З цією ініціативою до Золочівської міської ради звернулись представники Української греко-католицької церкви. То ж під час чергового засідання сесії депутати прийняли рішення передати в оренду на 49 років земельну ділянку для будівництва реабілітаційного центру для військових релігійній спільноті монастиря Чесного Хреста Св. Дам`яна (орден францисканців), що у Золочеві. Міський голова Золочева Ігор Гриньків особисто передав рішення сесії настоятелю монастиря о. Яну.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Церква свідома того, що активні бойові дії завершуються перемогою, але війна як явище буде довго тривати в головах і серцях тих, хто воював. Їм потрібна буде допомога і Церкви, і професіоналів у царині психології. Сьогодні було зроблено крок для створення сучасної системи реабілітації військовослужбовців. Я вдячний Церкві, яка сьогодні бере на себе цю відповідальність за скалічені тіла і душі наших військових і готова будувати реабілітаційний центр для ветеранів. Це дуже важливо і дуже потрібно. Запевняю у всебічній підтримці та сприянні з боку Золочівської міської ради. Хай вам все вдасться.
– Церква бачить, що відбувається з людьми: з військовими, їхніми сім’ями, з вимушеними переселенцями, – зазначає о. Ян-Канти ПЄХОТА, настоятель монастиря Чесного Хреста Св. Дам`яна. – Це дуже уразлива частина нашого суспільства. Їм потрібна допомога. Наше покликання – нести цю допомогу. І психологічну, і духовну. Хочемо прийти до людей з Богом, який здатний лікувати рани. Люди страждають не лише від фізичного болю. Тож ми хочемо у співпраці з психологами нести людям також і духовне зцілення. Ми переконані у тому, що це надзвичайно важливо. Ми свідомі того, що аби опанувати всі ці методи, потрібен час, а щоби їх із користю застосовувати, потрібно багато любові. Часу в нас мало, але любові, сподіваюся, достатньо багато для того, щоби слухати людей. Люди потребують бути вислуханими, почутими. Вони шукають розуміння, підтримки. Наше завдання – дати їм це. Дуже сподіваюся, що нам вдасться якнайшвидше завершити наш реабілітаційний центр, де, крім психологічної будемо, пропонуватимемо також інші форми реабілітації.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Фото авторки
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)