Подяка родині Дмитраків за допомогу війську

Під час засідання позачергової сесії Золочівської міської ради міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ передав подяки від міської ради та від наших захисників родині Дмитраків.Як повідомив Ігор Гриньків, брати Михайло та Володимир Дмитраки придбали автомобіль BMW X5 для військових. Сприяли у перевезенні Ольга та Петро Дмитраки.– На фронті машини — то розхідний матеріал. Вони попадають під обстріли, підриваються, виходять з ладу через надмірну експлуатацію. Тому потреба у надійному транспорті у «гарячих точках» є завжди. Головна умова: техніка має бути обслужена і повнопривідна, позаяк з дорогами там, де йде війна, велика проблема. Їх просто не існує. Дякую усім, хто долучається до допомоги армії. Підтримуймо разом українське військо!