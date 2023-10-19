Новини Золочівщини
13:00, 19 квітня 2024
10
0

Подяка родині Дмитраків за допомогу війську

Подяка родині Дмитраків за допомогу війську
Gazeta
Фото: НУС
Під час засідання позачергової сесії Золочівської міської ради міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ передав подяки від міської ради та від наших захисників родині Дмитраків.
Як повідомив Ігор Гриньків, брати Михайло та Володимир Дмитраки придбали автомобіль BMW X5 для військових. Сприяли у перевезенні Ольга та Петро Дмитраки.
– На фронті машини — то розхідний матеріал. Вони попадають під обстріли, підриваються, виходять з ладу через надмірну експлуатацію. Тому потреба у надійному транспорті у «гарячих точках» є завжди. Головна умова: техніка має бути обслужена і повнопривідна, позаяк з дорогами там, де йде війна, велика проблема. Їх просто не існує. Дякую усім, хто долучається до допомоги армії. Підтримуймо разом українське військо!

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Працівники Золочівської міської ради придбали авто для військових
Працівники Золочівської міської ради придбали авто для військових
19.10.23, Новини Золочівщини
Роблять все, щоб наблизити перемогу України над ворогом
Роблять все, щоб наблизити перемогу України над ворогом
11.08.23, Новини Золочівщини
Андрій Cолтівський подарував власне авто для війська
Андрій Cолтівський подарував власне авто для війська
27.01.23, Новини Золочівщини
За допомогу Збройним силам
За допомогу Збройним силам
23.11.18, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.