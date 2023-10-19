Соціальні працівники ТЦК та СП прийматимуть звернення від членів сімей загиблих воїнів, зниклих без вісти, тих, хто потрапив у полон тощо

Від 16 квітня, працівники ТЦК та СП, які відповідають за соціальний супровід, прийматимуть сім’ї військовослужбовців і ветеранів в приміщеннях ЦНАПів Львівщини.

Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (м. Золочів, вул. Чорновола, 3) – увійшов до числа локацій, які обрали для проведення таких прийомів.

Прийом проводитимуть щовівторка і щочетверга з 09:00 до 13:00.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Соціальні працівники ТЦК та СП прийматимуть звернення від членів сімей загиблих воїнів, зниклих безвісти, тих, хто потрапив у полон, а також від ветеранів війни і поранених захисників.

Перелік ЦНАПів, куди по консультацію від працівників ТЦК та СП можуть звернутися сім’ї наших захисників і захисниць, на Львівщині планують розширити.

Виїзні прийоми у ЦНАПах – частина реформи соціальної складової у роботі ТЦК та СП. Львівщина першою в Україні розпочала цю реформу. Згодом досвід Львівщини вивчатимуть та впроваджуватимуть інші області.