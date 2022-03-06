Управління соціального захисту населення Золочівської РДА інформує про можливість забезпечення заходами із соціальної, професійної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей, учасників війни та членів їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) Захисників України та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (в т.ч. члени сімей Героїв Небесної Сотні), особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей, постраждалі учасники Революції Гідності, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їх сімей, військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) ЗСУ, НГУ, СБУ та інші, які брали безпосередню участь у заходах оборони України та члени їхніх сімей.

Підтримка належного морально-психологічного стану Захисників і Захисниць, членів їх сімей, підтримка формування добробуту їхньої соціальноекономічної стійкості, створення умов для їхньої активної економічної діяльності є нашими пріоритетними та невідкладними завданнями.

Повідомляємо, що відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності» дія цих Порядків поширюється на осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності.

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування дія цього Порядку та умов поширюється також на військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, 2 необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей.