Деклараційна кампанія 2024 триває до 1 травня 2024 року

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що кампанія декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2023 року, добігає кінця 30 квітня 2024 року.

Шановні громадяни, виконайте свій конституційний обов’язок, подавши податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплативши задекларовані суми податку на доходи фізичних осіб і військового збору - зробіть свій внесок у фінансову підтримку держави!

З нормативно-правовою базою та прикладами заповнення податкових декларацій можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2024».

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Цьогоріч платники Львівщини спрямували до Зведеного бюджету понад 20 мільйонів гривень екологічного податку

У першому кварталі 2024 році від платників Львівщини надійшло екологічного податку до державного бюджету 9 838,7 тис. гривень, до місцевого бюджету - 12 025,0 тис. гривень.

Про це повідомив начальник управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області Сергій Рогач.

За інформацією податківця, відповідно до ст. 240 Податкового кодексу України платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не проводять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів під час провадження діяльності яких на території України здійснюються:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

- розміщення відходів;

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строку.

Сергій Рогач також перелічив низку особливостей сплати екологічного податку у 2024 році. Зокрема, за податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти становлять 90 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 Кодексу. Починаючи з 1 кварталу 2024 року звітність подається за новими ставками.

Крім цього, у 2024 році спрощено форму Декларації, з якої виключено рядки 8 додатків до неї та відповідні примітки, які пов`язані з обчисленням та декларуванням пені.

Найбільшим платником екологічного податку у Львівській області є АТ ДТЕК “Західенерго”, питома вага надходжень якого становить 78 відсотків від загальної суми надходжень по області.

Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

У підрозділі «Робота з погашення податкового боргу» розміщено матеріал «Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) в умовах дії закону України «Про санкції»».

Підрозділ «Перегляд рішень територіальних органів ДПС у встановленому законодавством порядку» доповнено матеріалом «Аналіз причин, що слугували підставами для задоволення/залишення без задоволення скарг платників податків».

У підрозділі «Податок на доходи фізичних осіб» розміщено відео на тему: «Електронний сервіс предзаповнення податкової декларації про майновий стан і доходи для фізичних осіб – платників податків».

У підрозділі «Е-кабінет» – презентацію «Cтан розрахунків з бюджетом».

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 290 відео, текстових та презентаційних матеріалів.



Необхідність створювати електронну печатку для ПРРО

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що суб’єкт господарювання самостійно приймає рішення, який засіб буде застосовувати в ПРРО – удосконалений/кваліфікований електронний підпис або удосконалену/кваліфіковану електронну печатку.

В залежності від обраного засобу суб’єкт господарювання надсилає до ДПС відповідне електронне повідомлення. Таке повідомлення містить дані про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, які включаються до Реєстру ПРРО та, відповідно, дозволені для застосування в цьому ПРРО.

За період з 01.04.2024 по 21.04.2024 в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 997 ПРРО.

Станом на 01.01.2024 року було зареєстровано 37349 ПРРО.



Про звірку з контролюючим органом

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до пп. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

При цьому, переглянути інформацію, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків, платник може в приватній частині «Електронного кабінету». У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок сум податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).



Запитували-відповідаємо: чи можливо тимчасово припинити підприємницьку діяльність?

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця визначено Законом України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями.

Законом та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності.



Чи дозволяє ПРРО від ДПС створювати довідники товарів?

Засобами програмного забезпечення ПРРО від ДПС можна створювати та підтримувати в актуальному стані довідники: «Номенклатура», «Групи номенклатури», «Ставки податків та зборів», які користувач ПРРО формує та супроводжує самостійно.

Керівництво користувача, розміщене за покликанням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha містить розділ «Довідники» з описом алгоритму дій користувача ПРРО щодо створення та керування зазначеними довідниками.



Сплата податків через Електронний кабінет

Платник податків, зокрема, і фізична особа, в особистому кабінеті може сплатити податок, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем.

Для сплати через Електронний кабінет у меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник може обрати податок (платіж), сканувати QR-код, підтвердити операцію або - обрати одну із платіжних систем, вказати реквізити платіжної карти, підтвердити операцію.

Платіжне доручення автоматично заповнюється на підставі облікових даних платника та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.

Податкова служба впевнено перетворюється на цифровий сервісний орган, тому сплатити податки – доступно та швидко.



Проведено зустрічі з питань декларування доходів

Фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено практикуми для платників про особливості цьогорічного декларування громадянами минулорічних доходів. Зокрема звернули увагу на те, хто відповідно до вимог Податкового кодексу зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, сплатити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Роз`яснено послідовність подання декларацій через Електронний кабінет або через мобільний застосунок «Моя податкова». Зокрема, щоб подати декларацію для отримання податкової знижки з допомогою застосунку «Моя податкова» необхідно у розділі «Послуги»:

- обрати «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вказати суму витрат відповідного виду;

- зазначити реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпити документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото); підписати та надіслати.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.



Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи

Відповідно до п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України, платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів перевіряє зазначену в декларації інформацію та самостійно визначене платником податкове зобов'язання, повноту сплати ПДФО та видає довідку про сплату податку і відсутність податкових зобов'язань. Зазначена довідка подається платником до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Довідка видається за відсутності заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору (для платників податку, визначених п. 179.3 ст. 179 ПКУ).



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області