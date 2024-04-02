Презентація поетичної збірки Iрини Білінської



Текст і фото

Леся Горгота

«Перша збірка «Планета загадок» вийшла у 2004 році. На мою думку, це були надто сирі та по-дитячому відверті тексти, – ділиться Ірина Білінська. – Проте, я не жалію, бо вона стала однією із невіддільних сходинок не лише на шляху творчого розвитку, але й становлення мене як особистості. Друга збірка поезій «Час кульбаб» побачила світ у грудні 2023 року.Дозрівала вона майже 20 років, адже після виходу першої книги з кожним роком я все більше помічала всі недосконалості у моїй ранній творчості та не хотіла повторювати ці помилки. Були періоди, коли я не писала взагалі і не думала, що продовжу це робити. Це був час народження дітей і декретної відпустки, також були певні, досить тривалі, періоди внутрішньої боротьби, трансформації (тепер я це так називаю). Проте, кожного разу, коли я поверталася до поезії іншою, проживала їх своєю зміненою свідомістю – горіло дуже багато текстів. Багато з них здавалися мені примітивними, мілкими, а деколи – безнадійними. Не можу сказати, що зараз я досягла якихось небачених поетичних глибин, але мені подобається те, що я відчуваю, перечитуючи власні поезії: мої внутрішні переживання, емоції та переживання моїх літературних героїв, а найбільше надихають – емоції та відгуки моїх читачів. Звичайно, що і ті вірші, які увійшли до збірки можна вдосконалювати нескінченно, але настав «Час кульбаб».Модерувала зустріч поетеса і добра товаришка Катя Тихонова. Саме їй авторка презентувала свій перший примірник. А ще Катерина поділилась новиною – Ірину Білінську прийнято до Національної спілки письменників України.Під час зустрічі поезію авторки у відеозаписі читали заслужений артист України Дмитро Каршневич, друзі та рідні. По-особливому зворушливо звучали вірші з уст донечки Домініки, мами, свекрухи, хрещениці…Поезія Ірини Білінської вражає широтою філософського бачення, глибиною розкриття людської душі.Також гості зустрічі мали можливість почути вірші авторки, покладені на музику та у її власному декламуванні. Завершилася презентація збірки автограф-сесією та дружнім спілкуванням.