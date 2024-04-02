Новини Золочівщини
Презентація поетичної збірки Iрини Білінської
14 квітня 2024 року у Золочівській міській бібліотеці ім. І. Франка відбулась презентація поетичної збірки Ірини Білінської «Час кульбаб». Як поетесу Ірину знають далеко за межами Золочева, однак на чергову збірку вона довго не наважувалась.
«Перша збірка «Планета загадок» вийшла у 2004 році. На мою думку, це були надто сирі та по-дитячому відверті тексти, – ділиться Ірина Білінська. – Проте, я не жалію, бо вона стала однією із невіддільних сходинок не лише на шляху творчого розвитку, але й становлення мене як особистості. Друга збірка поезій «Час кульбаб» побачила світ у грудні 2023 року.
Дозрівала вона майже 20 років, адже після виходу першої книги з кожним роком я все більше помічала всі недосконалості у моїй ранній творчості та не хотіла повторювати ці помилки. Були періоди, коли я не писала взагалі і не думала, що продовжу це робити. Це був час народження дітей і декретної відпустки, також були певні, досить тривалі, періоди внутрішньої боротьби, трансформації (тепер я це так називаю). Проте, кожного разу, коли я поверталася до поезії іншою, проживала їх своєю зміненою свідомістю – горіло дуже багато текстів. Багато з них здавалися мені примітивними, мілкими, а деколи – безнадійними. Не можу сказати, що зараз я досягла якихось небачених поетичних глибин, але мені подобається те, що я відчуваю, перечитуючи власні поезії: мої внутрішні переживання, емоції та переживання моїх літературних героїв, а найбільше надихають – емоції та відгуки моїх читачів. Звичайно, що і ті вірші, які увійшли до збірки можна вдосконалювати нескінченно, але настав «Час кульбаб».
Модерувала зустріч поетеса і добра товаришка Катя Тихонова. Саме їй авторка презентувала свій перший примірник. А ще Катерина поділилась новиною – Ірину Білінську прийнято до Національної спілки письменників України.
Під час зустрічі поезію авторки у відеозаписі читали заслужений артист України Дмитро Каршневич, друзі та рідні. По-особливому зворушливо звучали вірші з уст донечки Домініки, мами, свекрухи, хрещениці…
Поезія Ірини Білінської вражає широтою філософського бачення, глибиною розкриття людської душі.
Також гості зустрічі мали можливість почути вірші авторки, покладені на музику та у її власному декламуванні. Завершилася презентація збірки автограф-сесією та дружнім спілкуванням.
Текст і фото
Леся Горгота
«Перша збірка «Планета загадок» вийшла у 2004 році. На мою думку, це були надто сирі та по-дитячому відверті тексти, – ділиться Ірина Білінська. – Проте, я не жалію, бо вона стала однією із невіддільних сходинок не лише на шляху творчого розвитку, але й становлення мене як особистості. Друга збірка поезій «Час кульбаб» побачила світ у грудні 2023 року.
Дозрівала вона майже 20 років, адже після виходу першої книги з кожним роком я все більше помічала всі недосконалості у моїй ранній творчості та не хотіла повторювати ці помилки. Були періоди, коли я не писала взагалі і не думала, що продовжу це робити. Це був час народження дітей і декретної відпустки, також були певні, досить тривалі, періоди внутрішньої боротьби, трансформації (тепер я це так називаю). Проте, кожного разу, коли я поверталася до поезії іншою, проживала їх своєю зміненою свідомістю – горіло дуже багато текстів. Багато з них здавалися мені примітивними, мілкими, а деколи – безнадійними. Не можу сказати, що зараз я досягла якихось небачених поетичних глибин, але мені подобається те, що я відчуваю, перечитуючи власні поезії: мої внутрішні переживання, емоції та переживання моїх літературних героїв, а найбільше надихають – емоції та відгуки моїх читачів. Звичайно, що і ті вірші, які увійшли до збірки можна вдосконалювати нескінченно, але настав «Час кульбаб».
Модерувала зустріч поетеса і добра товаришка Катя Тихонова. Саме їй авторка презентувала свій перший примірник. А ще Катерина поділилась новиною – Ірину Білінську прийнято до Національної спілки письменників України.
Під час зустрічі поезію авторки у відеозаписі читали заслужений артист України Дмитро Каршневич, друзі та рідні. По-особливому зворушливо звучали вірші з уст донечки Домініки, мами, свекрухи, хрещениці…
Поезія Ірини Білінської вражає широтою філософського бачення, глибиною розкриття людської душі.
Також гості зустрічі мали можливість почути вірші авторки, покладені на музику та у її власному декламуванні. Завершилася презентація збірки автограф-сесією та дружнім спілкуванням.
Текст і фото
Леся Горгота
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