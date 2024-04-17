Новини Золочівщини
Вітання для Володимира Івановича Крупи
28 квітня святкує свій день народження Володимир Іванович Крупа. Колектив Золочівського професійного коледжу, колеги по роботі, дружина Оксана, сини Василь та Юрій, донька Марічка з зятем Володею та вся велика родина щиро вітають його з цим святом.
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)