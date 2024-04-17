Вітання для Володимира Івановича Крупи

28 квітня святкує свій день народження Володимир Іванович Крупа. Колектив Золочівського професійного коледжу, колеги по роботі, дружина Оксана, сини Василь та Юрій, донька Марічка з зятем Володею та вся велика родина щиро вітають його з цим святом.

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!