Новини Золочівщини
13:46, 25 квітня 2024
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Вітання для Володимира Івановича Крупи

Вітання для Володимира Івановича Крупи
Gazeta
Фото: НУС
28 квітня святкує свій день народження Володимир Іванович Крупа. Колектив Золочівського професійного коледжу, колеги по роботі, дружина Оксана, сини Василь та Юрій, донька Марічка з зятем Володею та вся велика родина щиро вітають його з цим святом.
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
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