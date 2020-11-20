Новини Золочівщини
Сімейний відпочинок учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих учасників АТО/ООС
Сімейний відпочинок учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих учасників АТО/ООС, а також родин Героїв Небесної Сотні
Компенсацією вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку можуть скористатися:
• Учасники АТО/ООС, які отримали поранення або захворювання під час участі в АТО/ООС та члени їх сімей: дружина та діти віком до 18 років;
• Бійці-добровольці АТО (відповідно до рішення комісії ЛОР), проходили лікування в закладах охорони здоров’я від початку проведення АТО/ООС та члени їх сімей;
• Постраждалі учасники Революції Гідності та члени їх сімей: дружина та діти віком до 18 років;
• Батьки, діти яких загинули в зоні АТО/ООС або померли після повернення із зони АТО/ООС, батьки померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні;
• Дружини, чоловіки яких загинули в зоні АТО/ООС або померли після повернення із зони АТО/ООС, дружини померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні;
• Діти до віком до 18 років (до 23 років, якщо навчаються), батьки яких загинули в зоні АТО/ООС або померли після повернення із зони АТО/ООС, померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні.
Сімейний відпочинок передбачає відпочинок сім’ї в будь-якому закладі відпочинку.
Розмір компенсації вартості наданих послуг у 2021 році складає 1500 грн. з розрахунку на кожного члена сім’ї за весь період.
Одержувачі послуг самостійно обирають заклад відпочинку та оплачують проїзд в обидві сторони.
Щоб скористатись послугою з організації сімейного відпочинку потрібно:
- звернутися із заявою та відповідним пакетом документів у відділ з питань соціального захисту населення Золочівської міської ради ( м.Золочів, вул. В'ячеслава Чорновола, 3, каб. 107);
- обрати заклад відпочинку;
- укласти договір із замовником послуг для його подальшої передачі надавачеві послуг;
- скористатися послугою з організації сімейного відпочинку.
Відділ з питань соціального захисту населення
Золочівської міської ради Золочівського району
Львівської області
Компенсацією вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку можуть скористатися:
• Учасники АТО/ООС, які отримали поранення або захворювання під час участі в АТО/ООС та члени їх сімей: дружина та діти віком до 18 років;
• Бійці-добровольці АТО (відповідно до рішення комісії ЛОР), проходили лікування в закладах охорони здоров’я від початку проведення АТО/ООС та члени їх сімей;
• Постраждалі учасники Революції Гідності та члени їх сімей: дружина та діти віком до 18 років;
• Батьки, діти яких загинули в зоні АТО/ООС або померли після повернення із зони АТО/ООС, батьки померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні;
• Дружини, чоловіки яких загинули в зоні АТО/ООС або померли після повернення із зони АТО/ООС, дружини померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні;
• Діти до віком до 18 років (до 23 років, якщо навчаються), батьки яких загинули в зоні АТО/ООС або померли після повернення із зони АТО/ООС, померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні.
Сімейний відпочинок передбачає відпочинок сім’ї в будь-якому закладі відпочинку.
Розмір компенсації вартості наданих послуг у 2021 році складає 1500 грн. з розрахунку на кожного члена сім’ї за весь період.
Одержувачі послуг самостійно обирають заклад відпочинку та оплачують проїзд в обидві сторони.
Щоб скористатись послугою з організації сімейного відпочинку потрібно:
- звернутися із заявою та відповідним пакетом документів у відділ з питань соціального захисту населення Золочівської міської ради ( м.Золочів, вул. В'ячеслава Чорновола, 3, каб. 107);
- обрати заклад відпочинку;
- укласти договір із замовником послуг для його подальшої передачі надавачеві послуг;
- скористатися послугою з організації сімейного відпочинку.
Відділ з питань соціального захисту населення
Золочівської міської ради Золочівського району
Львівської області
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