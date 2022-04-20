 Доки малюють писанки, доти обертається Земля

Леся ГОРГОТА



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«Любов до писанкарства я перейняла від діда, – згадує Наталія. – Він походив із Холмщини. Пригадую, як перед святами він приносив великий кошик яєць і малював… Це було особливе таїнство. Так сталось, що його діти не перейняли цього таланту. Зате малюють онуки та правнуки…».У безпечному жіночому просторі Біла світлиця, що у селі Білий Камінь, на початку заходу присутні переглянули мультиплікаційний фільм «Magica pysanka di Modena» авторства Галини Гевко.Зазначу, що персонажів фільму виготовила майстриня Наталія Янішевська. Також свої вміння і талант вклали у створення мультфільму Христина Чіпак, писанкарка Христина Гевко та майстер по дереву Андрій Гевко.Молодь теж долучилась до збору коштів на дрони для захисників під час писанкування у Молодіжному центрі «Підйом».Майстриня розповіла про тисячолітню історію писанки, її силу та сенси, котрі передали нам наші предки. Також наймолодшим учасникам майстерки було цікаво побачити як змінюється писанка, мандруючи посудинами з фарбами.Під час писанкування з учасниками Товариства «Родинне дерево» виставлено на показ-продаж писанки свої та інших майстринь, вироби з глини талановитого Івана Бондаренка, прикраси… Родзинкою дня став свічник роботи Івана Бондаренка, всередині котрого неабиякої краси писанка, що її малювала донька Галини Гевко – Христина.Серед присутніх – ще одна творча особистість, поетеса, майстриня Леся Сидорович. Її силянки впізнають далеко за межами Золочева. А сьогодні їх одягнули писанкарки. Цікаво розповідає Леся про прикраси. Кажуть, що добра силянка вартувала, як корова.Керівниця товариства «Родинне дерево» Світлана Наливайко підготувала надзвичайно цікаву виставку журналів-буклетів із різних регіонів, де представлено найцікавіші зразки писанок.Особлива атмосфера панує впродовж майже трьох годин. З-під писачків учасників виникають неймовірні взори – гуцульський, лемківський, покутський, а хтось творить свою особливу писанку, що виникла з власної уяви, породжена серцем…