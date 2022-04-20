Новини Золочівщини
12:12, 19 квітня 2024
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Доки малюють писанки, доти обертається Земля

Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Gazeta
Фото: НУС
Кажуть, що доки малюють писанки, доти обертається Земля.
Писанкарка Галина Гевко впродовж тижня проводить майстерки з розмальовування писанок та ділиться з учасниками своїми вміннями, розповідає легенди про виникнення писанки та про свій власний шлях до її створення, у кожній локації влаштовує виставки-продажі… Вона пожертвувала свій час та вміння на підтримку українського війська – збирає кошти на дрони.
На першу майстерку, що проходила у Золочівському ліцеї, завітав військовослужбовець Сергій Швайдак, котрий збирає дрони для наших захисників. Сергій розповів про особливості своєї роботи присутнім на заході. Власне саме з метою збору коштів на FPV-дрони й започатковано серію майстерок з писанкарства у Золочівській громаді.
Особливою гостею одного із заходів стала золочів'янка, знана писанкарка і художниця Наталія Янішевська. 
Доки малюють писанки, доти обертається Земля

Доки малюють писанки, доти обертається Земля

 Доки малюють писанки, доти обертається Земля

Доки малюють писанки, доти обертається Земля

«Любов до писанкарства я перейняла від діда, – згадує Наталія. – Він походив із Холмщини. Пригадую, як перед святами він приносив великий кошик яєць і малював… Це було особливе таїнство. Так сталось, що його діти не перейняли цього таланту. Зате малюють онуки та правнуки…».
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля
Доки малюють писанки, доти обертається Земля


У безпечному жіночому просторі Біла світлиця, що у селі Білий Камінь, на початку заходу присутні переглянули мультиплікаційний фільм «Magica pysanka di Modena» авторства Галини Гевко.
Зазначу, що персонажів фільму виготовила майстриня Наталія Янішевська. Також свої вміння і талант вклали у створення мультфільму Христина Чіпак, писанкарка Христина Гевко та майстер по дереву Андрій Гевко. 
Молодь теж долучилась до збору коштів на дрони для захисників під час писанкування у Молодіжному центрі «Підйом».
Майстриня розповіла про тисячолітню історію писанки, її силу та сенси, котрі передали нам наші предки. Також наймолодшим учасникам майстерки було цікаво побачити як змінюється писанка, мандруючи посудинами з фарбами.
Під час писанкування з учасниками Товариства «Родинне дерево» виставлено на показ-продаж писанки свої та інших майстринь, вироби з глини талановитого Івана Бондаренка, прикраси… Родзинкою дня став свічник роботи Івана Бондаренка, всередині котрого неабиякої краси писанка, що її малювала донька Галини Гевко – Христина. 
Серед присутніх – ще одна творча особистість, поетеса, майстриня Леся Сидорович. Її силянки впізнають далеко за межами Золочева. А сьогодні їх одягнули писанкарки. Цікаво розповідає Леся про прикраси. Кажуть, що добра силянка вартувала, як корова.
Керівниця товариства «Родинне дерево» Світлана Наливайко підготувала надзвичайно цікаву виставку журналів-буклетів із різних регіонів, де представлено найцікавіші зразки писанок. 
Особлива атмосфера панує впродовж майже трьох годин. З-під писачків учасників виникають неймовірні взори – гуцульський, лемківський, покутський, а хтось творить свою особливу писанку, що виникла з власної уяви, породжена серцем…



Леся ГОРГОТА

Фото авторки

Доки малюють писанки, доти обертається Земля

 

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