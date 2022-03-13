Новини Золочівщини
14:34, 13 березня 2022
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Згідно з оновленими даними внаслідок вибуху у Старичах загинули 35 осіб

Згідно з оновленими даними внаслідок вибуху у Старичах загинули 35 осіб
Gazeta
Фото: НУС
На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Проте згідно з новими даними кількість загиблих склала 35 осіб. Збільшилась і кількість поранених. Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями. Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!», - зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупант випустив 30 ракет на Міжнародний центр миротворчості та безпеки у с.Старичі Яворівського району. Раніше повідомляли, що 9 осіб загинули, а 57 отримали поранення.
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