Cпільне писанкування зібрало 27 тисяч 275 гривень та 60 євро

Леся Горгота

Тут варто підсумувати тиждень, що був сповнений творчості та бажання долучитися до майбутньої перемоги. Тішусь, бо нам усім вдалося зібрати 27 275 гривень і 60 євро на дрони для військових.Завдяки жертовності Галини Гевко та спільнодії багатьох людей і спільнот, котрі писанкували весь попередній тиждень у різних куточках нашої громади, на дрони для військових зібрано 27 275 гривень та 60 євро. У розрізі локацій це виглядає так:Золочівський ліцей – 3 000 гривень та 50 євро;«Біла світлиця» с. Білий Камінь – 3 100 гривень;Підйом Молодіжний – 1 305 гривень;«Родинне дерево» – 1 650 гривень;Золочівський фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» – 1 170 гривень;Hotel and Restaurant Complex «Zolota pidkova» – 10 840 гривень;Бібліотека-філія Ясенівці – 2 800 гривень та 10 євро;Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка – 3 410 гривень.Отож, кошти на два дрони передано у Благодійний фонд «Золочів відроджений».Також Ви можете долучитись до збору коштів на комплектуючі для FPV-дронів, перерахувавши сотню чи дві на банку одного з засновників БФ Володимира Сивака за реквізитами: https://send.monobank.ua/jar/ANFSJMEufk.