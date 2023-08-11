Працівники Золочівської міської ради придбали авто для військових

– З початку повномасштабного вторгнення всі працівники міської ради щомісяця здають кошти для потреб наших захисників. Цей автомобіль ми придбали для потреб військовослужбовців 64 бригади територіальної оборони, –– Автомобіль вже пройшов ретельний технічний огляд на автосервісі та усунено недоліки. Також спільно ми придбали для військових Старлінк. Вже цього тижня міський голова Ігор Гриньків передасть автомобіль військовим 64 бригади ТРО. Така машина – це ще одна можливість зберегти здоров’я та життя наших воїнів. Сподіваємося, автівка добре служитиме нашим бійцям, які мужньо боронять українську землю. А ми і далі працюватимемо, щоб закривати актуальні потреби військових.