Новини Золочівщини
Працівники Золочівської міської ради придбали авто для військових
Працівники Золочівської міської ради придбали автомобіль для наших захисників.
Нещодавно придбано автомобіль Ford Ranger для наших захисників за кошти працівників міської ради та її структурних підрозділів.
– З початку повномасштабного вторгнення всі працівники міської ради щомісяця здають кошти для потреб наших захисників. Цей автомобіль ми придбали для потреб військовослужбовців 64 бригади територіальної оборони, – розповідає начальниця відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Золочівської міської ради Оксана ЛУЧАНКО. – Автомобіль вже пройшов ретельний технічний огляд на автосервісі та усунено недоліки. Також спільно ми придбали для військових Старлінк. Вже цього тижня міський голова Ігор Гриньків передасть автомобіль військовим 64 бригади ТРО. Така машина – це ще одна можливість зберегти здоров’я та життя наших воїнів. Сподіваємося, автівка добре служитиме нашим бійцям, які мужньо боронять українську землю. А ми і далі працюватимемо, щоб закривати актуальні потреби військових.
Нещодавно придбано автомобіль Ford Ranger для наших захисників за кошти працівників міської ради та її структурних підрозділів.
– З початку повномасштабного вторгнення всі працівники міської ради щомісяця здають кошти для потреб наших захисників. Цей автомобіль ми придбали для потреб військовослужбовців 64 бригади територіальної оборони, – розповідає начальниця відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Золочівської міської ради Оксана ЛУЧАНКО. – Автомобіль вже пройшов ретельний технічний огляд на автосервісі та усунено недоліки. Також спільно ми придбали для військових Старлінк. Вже цього тижня міський голова Ігор Гриньків передасть автомобіль військовим 64 бригади ТРО. Така машина – це ще одна можливість зберегти здоров’я та життя наших воїнів. Сподіваємося, автівка добре служитиме нашим бійцям, які мужньо боронять українську землю. А ми і далі працюватимемо, щоб закривати актуальні потреби військових.
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