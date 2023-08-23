Новини Золочівщини
14:15, 02 тра 2024
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Арт-терапія та солодкі подарунки для дітей

Арт-терапія та солодкі подарунки для дітей
Gazeta
Фото: НУС
У час війни важливо дбати про ментальне здоров’я дітей. Щоденні стреси від новин про військову агресію, біль втрат та розчарувань накладають свій відбиток і на дитячу психіку. Допомогти дітям подолати певний психологічний стрес та відволіктись від непростих реалій сьогодення допомагають на заняттях із арт-терапії.
Перед Великоднем у Золочівській міській бібліотеці для дітей була проведена чергова арт-терапія для дітей Героїв. Традиційно арт-терапію та розваги для дітей провела психолог Ольга Хорко. Заступник міського голови Василь Романович Гавришків відвідав захід для дітей та передав маленьким жителям громади солодкі великодні подарунки від міського голови Золочева Ігора Михайловича Гриньківа. Щомісячно такі заходи із арт-терапії проводяться завдяки плідній співпраці Служби у справах дітей Золочівської міської ради із Всеукраїнською громадською організацією «Об'єднання Добровольців» за підтримки Українського ветеранського фонду та Фонду «МХП –Громаді».

Діана СТЕЛЬМАХ

Фото авторки
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