Майстерклас з писанкарства

Усі з великим задоволенням долучились до давніх українських традицій написання писанок.Кожен регіон в Україні мав свої характерні орнаменти — Гуцульська чи Подільська писанка дуже відрізняється від Бойківської, Лемківської. Найбільш характерний для Лемківщини — символ сонечка та гілки або дерева. Сонце — як символ життя, дерево рослинність, весна — як символ родючості. Власноруч написана писанка — це як оберіг.Марічка Чепелюк поділилась враженнями від проведеного майстеркласу:– Майстерклас для мене відбувся цікаво, та, водночас відповідально і пізнавально для мене. Адже у ньому брали участь не лише діти із Золочева, а й вимушено переселені з Київщини, Харківщини Херсонщини. Діти з великим нетерпінням опановували техніку написання писачком та воском. Не у всіх відразу виходило, проте з кожним кроком їх ручки рухались впевненіше. Більшість старалися відтворити нашу традиційну писанку. Проте були діти, які писали на писанці «мир», «перемога». Найцікавішим моментом для дітей було занурення яйця у фарбу. Вони із захопленням спостерігали як фарбується яйце у той чи інший колір. Хвилювалися не лише учасники, але і я. Адже для мене це перший досвід, як вчителя. Сподіваюся, що всі залишилися задоволеними.