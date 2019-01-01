Писанкове дерево і фотозона до Великодня

Писанка – це оберіг для людини та її оселі. Колись писанки називали «листами до Бога». Українці завжди вирізнялися своїми творчими здібностями і креативністю, то ж придумали тисячі різновидів писанок.Два роки поспіль у Золочеві реалізовувався проект «Відродися, писанко!», в рамках якого перед храмом Воскресіння Господнього було презентовано виставку декоративних писанок, розмальованих творчими студіями міст Львівщини та міста Зборів Тернопільської області. Започаткована золочів’янами традиція дала натхнення та гарний поштовх і для інших міст. Цьогоріч вихованці зразкового гуртка образотворчого мистецтва Золочівського ЦДЮТ під керівництвом Оксани Кирилової вкотре розмальовують декоративну писанку, яка впродовж Великодніх свят буде прикрашати святкову площу у м. Перемишляни.Про заходи, які відбуватимуться цьогоріч у Золочеві розповіла провідний спеціаліст Золочівської міської ради Наталія РЕПТАК, котра не просто у 2017 році висловила ідею втілення проекту «Відродися, писанко!», а й доклала чималих зусиль до його реалізації:– Третій рік поспіль у Золочеві відбуватиметься виставка декоративних писанок, котрі подаровані нам громадами дружніх міст. Ця ініціатива була підтримана і депутатами міської ради, і самими золочів’янами. Адже це наша історія і наші традиції. А традиції потрібно відроджувати, щоб наші діти знали і пам’ятали хто ми! Цьогоріч ми продовжимо цю традицію. Перед церквою Воскресіння Господнього вже традиційно буде виставлено писанки. А також буде встановлено фотозону «Великдень у Золочеві», котру розмальовує та декорує наша майстриня Оксана Кирилова разом із своїми вихованцями. Цікаво, що на площі також буде встановлено «Писанкове дерево». Запрошуємо золочів’ян прикрасити це дерево власною оригінальною писанкою. Дерево буде встановлено перед Воскресенською церквою вже з 20 квітня. Сподіваюсь, що не лише діти, а й дорослі долучаться до заходу, бо Великдень є святом для всієї родини, а писанка – символом безсмертя, любові та краси, весняного відродження, щастя, добра та радості.