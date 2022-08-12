Новини Золочівщини
13:56, 26 березня 2024
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Всеукраїнський молодіжний конкурс “Юридична освіта майбутнього” серед молоді

Всеукраїнський молодіжний конкурс “Юридична освіта майбутнього” серед молоді
Gazeta
Фото: НУС
Метою конкурсу є підтримка обдарованої молоді та внутрішньо переміщених осіб; виявлення проблемних питань юридичної освіти та шляхи їх вирішення;залучення студентів до процесів покращення якості вищої юридичної освіти в Україні; залучення молодих науковців до інтеграції юридичної освіти в європейський освітній простір; професійна орієнтація школярів; аналітика питання підвищеної популярності професії юриста у абітурієнтів.
Всеукраїнський молодіжний конкурс “Юридична освіта майбутнього” серед молоді


Для участі у Конкурсі необхідно:
1) Заповнити заявку до 30.04 за адресою: https://bit.ly/48yU22A
2) Направити конкурсну роботу на е-адресу krmjua@gmail.com, вказавши у темі повідомлення «На Конкурс Петренко П.»
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