Новини Золочівщини
Овочерізки та холодильник – для потреб внутрішньо переміщених осіб
Моя бабуся любила приповідку, яка мені колись здавалась дивною: «На місці й камінь обростає». А нині вона мені згадалась як доречна до ситуації. Ось так все новими корисними речами, приладами насправді «обростають» наші установи, де проживають вимушено переміщені особи, що робить їхній непростий побут на чужині бодай трішки комфортнішим, а роботу людей, які їм допомагають, легшою.
Одна з крайніх новин з цього приводу: для потреб внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в закладах тимчасового розміщення Золочівської громади, закуплено сім овочерізок та один холодильник. Це стало можливим завдяки перемозі ще в одному проєкті.
Отож, за результатами конкурсного відбору проєктна заявка «Забезпечення гідних умов для проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Золочеві Львівської області», подана Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» на конкурс Грантів швидкого реагування Українсько-данського молодіжного дому визнана переможцем.
Після закінчення проекту овочерізки та холодильник будуть оприбутковані та поставлені на баланс відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
У довгостроковій перспективі обладнання буде використовуватись у освітніх закладах, де кількість дітей нараховує близько 1000 осіб.
Гранти швидкого реагування – це грантова програма із загальним фондом у 150 000 євро, яка дозволяє Українсько-данському молодіжному дому надавати швидку фінансову підтримку для розвитку молодіжних організацій, громадянського суспільства та активістів в Україні.
Гранти швидкого реагування адмініструються Секретаріатом Українсько-данського молодіжного дому та надаються Данським інститутом культури в Копенгагені, Данія.
Українсько-данський молодіжний дім прагне підтримувати молодіжний активізм і волонтерство в Україні, а також зв’язки між Данією та Україною, які сприяють розвитку демократії в Україні шляхом залучення молоді, самовираження та культурного обміну.
Грантова програма надасть молодим представникам громадянського суспільства швидкі та критично необхідні фінансові ресурси для підтримки їх розвитку. Вона також відкриє нові можливості та дозволить захистити активістську діяльність, яка є співзвучною з цілями Українсько-данського молодіжного дому: підтримка демократичного розвитку України і зміцнення зв'язків між молодими українцями та данцями.
Одна з крайніх новин з цього приводу: для потреб внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в закладах тимчасового розміщення Золочівської громади, закуплено сім овочерізок та один холодильник. Це стало можливим завдяки перемозі ще в одному проєкті.
Отож, за результатами конкурсного відбору проєктна заявка «Забезпечення гідних умов для проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Золочеві Львівської області», подана Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» на конкурс Грантів швидкого реагування Українсько-данського молодіжного дому визнана переможцем.
Після закінчення проекту овочерізки та холодильник будуть оприбутковані та поставлені на баланс відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
У довгостроковій перспективі обладнання буде використовуватись у освітніх закладах, де кількість дітей нараховує близько 1000 осіб.
Гранти швидкого реагування – це грантова програма із загальним фондом у 150 000 євро, яка дозволяє Українсько-данському молодіжному дому надавати швидку фінансову підтримку для розвитку молодіжних організацій, громадянського суспільства та активістів в Україні.
Гранти швидкого реагування адмініструються Секретаріатом Українсько-данського молодіжного дому та надаються Данським інститутом культури в Копенгагені, Данія.
Українсько-данський молодіжний дім прагне підтримувати молодіжний активізм і волонтерство в Україні, а також зв’язки між Данією та Україною, які сприяють розвитку демократії в Україні шляхом залучення молоді, самовираження та культурного обміну.
Грантова програма надасть молодим представникам громадянського суспільства швидкі та критично необхідні фінансові ресурси для підтримки їх розвитку. Вона також відкриє нові можливості та дозволить захистити активістську діяльність, яка є співзвучною з цілями Українсько-данського молодіжного дому: підтримка демократичного розвитку України і зміцнення зв'язків між молодими українцями та данцями.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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