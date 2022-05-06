Овочерізки та холодильник – для потреб внутрішньо переміщених осіб

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

У довгостроковій перспективі обладнання буде використовуватись у освітніх закладах, де кількість дітей нараховує близько 1000 осіб.Гранти швидкого реагування – це грантова програма із загальним фондом у 150 000 євро, яка дозволяє Українсько-данському молодіжному дому надавати швидку фінансову підтримку для розвитку молодіжних організацій, громадянського суспільства та активістів в Україні.Гранти швидкого реагування адмініструються Секретаріатом Українсько-данського молодіжного дому та надаються Данським інститутом культури в Копенгагені, Данія.Українсько-данський молодіжний дім прагне підтримувати молодіжний активізм і волонтерство в Україні, а також зв’язки між Данією та Україною, які сприяють розвитку демократії в Україні шляхом залучення молоді, самовираження та культурного обміну.Грантова програма надасть молодим представникам громадянського суспільства швидкі та критично необхідні фінансові ресурси для підтримки їх розвитку. Вона також відкриє нові можливості та дозволить захистити активістську діяльність, яка є співзвучною з цілями Українсько-данського молодіжного дому: підтримка демократичного розвитку України і зміцнення зв'язків між молодими українцями та данцями.