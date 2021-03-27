Новини Золочівщини
14:56, 22 березня 2024
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Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка

Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 22.03.2024, у Золочівському Палаці культури ім. І. Білозора відбулось нагородження конкурсантів із Золочівської та Глинянської територіальних громад.
У 2024 році в Дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії взяли участь 1269 дітей. Це рекорд за всі 4 роки його проведення.
Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка
Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка
Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка
Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка
Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка

Переможцями Дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка 2024 року, організованого головою Золочівської районної ради Орестом Кавецьким, цього року стали:
Категорія «Дошкільнята» - ШПИРКА Іван (смт Добротвір).
Категорія «Молодші школярі» - КОВАЛЬ Анна (м. Червоноград).
Категорія «Діти середнього шкільного віку» - ДЕМЧУК Софія (м. Червоноград).
Категорія «Юнацтво» - ГУЛЯЙГРОДСЬКИЙ Володимир (м. Броди).
У другому турі за «Приз глядацьких симпатій» визнали переможцями обох діток, розподіливши премію: МАРХАЛЕВИЧ Гордій (с. Полове Радехівської ТГ) та БОЙКО Анастасія (м. Золочів), які лідирували за вподобайками.
Всі учасники, без виключення, отримали дипломи за участь у конкурсі.
*Нагадуємо: цей конкурс був приурочений до 210-ї річниці народження Великого Кобзаря та проводився з метою популяризації надбань української культури серед дітей та юнацтва, формування у підростаючого покоління національної свідомості, закоріненої у кращих здобутках Українського Духу.
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