Орест Кавецький нагородив переможців конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка

Сьогодні, 22.03.2024, у Золочівському Палаці культури ім. І. Білозора відбулось нагородження конкурсантів із Золочівської та Глинянської територіальних громад.У 2024 році в Дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії взяли участь 1269 дітей. Це рекорд за всі 4 роки його проведення.Переможцями Дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка 2024 року, організованого головою Золочівської районної ради Орестом Кавецьким, цього року стали:Категорія «Дошкільнята» - ШПИРКА Іван (смт Добротвір).Категорія «Молодші школярі» - КОВАЛЬ Анна (м. Червоноград).Категорія «Діти середнього шкільного віку» - ДЕМЧУК Софія (м. Червоноград).Категорія «Юнацтво» - ГУЛЯЙГРОДСЬКИЙ Володимир (м. Броди).У другому турі за «Приз глядацьких симпатій» визнали переможцями обох діток, розподіливши премію: МАРХАЛЕВИЧ Гордій (с. Полове Радехівської ТГ) та БОЙКО Анастасія (м. Золочів), які лідирували за вподобайками.Всі учасники, без виключення, отримали дипломи за участь у конкурсі.*Нагадуємо: цей конкурс був приурочений до 210-ї річниці народження Великого Кобзаря та проводився з метою популяризації надбань української культури серед дітей та юнацтва, формування у підростаючого покоління національної свідомості, закоріненої у кращих здобутках Українського Духу.