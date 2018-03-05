Новини Золочівщини
13:44, 24 лютого 2021
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Увага!!! Запрошуємо до участі у дитячо-юнацькому конкурсі декламування поезії Тараса Шевченка, який організований за сприяння Ореста КАВЕЦЬКОГО!

Увага!!! Запрошуємо до участі у дитячо-юнацькому конкурсі декламування поезії Тараса Шевченка, який організований за сприяння Ореста КАВЕЦЬКОГО!
Gazeta
Фото: НУС
З метою популяризації надбань української культури серед дітей та юнацтва, формування у підростаючого покоління національної свідомості, закоріненої у кращих здобутках Українського Духу, з нагоди 207-ї річниці народження Тараса Шевченка оголошується конкурс на краще декламування поезії Кобзаря.
Учасниками конкурсу можуть стати діти віком до 18 років, які проживають у громадах колишніх Бродівського, Буського, Золочівського, Радехівського та Кам'янка-Бузького районів.
Для участі у конкурсі необхідно:
1. Відзняти відеоролик, у якому учасник декламує будь-яку поезію Т. Шевченка на фоні пам'ятника чи іншого зображення поета.
2. Поширити відео у групу «Дитячо-юнацький конкурс декламування поезії Шевченка» www.facebook.com/groups/shevchenkodays.
В описі відео обов'язково вказати ім'я та прізвище, вік, населений пункт та громаду, де проживає учасник, а також, навчальний заклад та клас (групу), де навчається учасник (для дошкільнят необов’язково).
Учасники поділяються на чотири вікові категорії:
1. Дошкільнята.
2. Молодші школярі (учні 1-4 класів).
3. Діти середнього шкільного віку (5-9 класи).
4. Юнацтво (учні 10-11 класів та позашкільна молодь, якій не виповнилося 18 років).

Автори відео у кожній віковій категорії, які наберуть найбільшу кількість «вподобайок» (лайків) У FACEBOOK-ГРУПІ КОНКУРСУ, отримають грошову премію від депутата Золочівської районної ради, підприємця Ореста КАВЕЦЬКОГО.
Конкурс триває з 22 лютого до 14 березня 2021 року включно.
Зверніть увагу, що голосувати «вподобайками» можна ВИКЛЮЧНО у Facebook-групі конкурсу!!!
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