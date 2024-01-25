Новини Золочівщини
13:21, 15 березня 2024
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Знову Золочівська громада оповита сумом…

Знову Золочівська громада оповита сумом…
Gazeta
Фото: НУС
Знову Золочівська громада оповита сумом… У військово-медичному клінічному центрі Західного регіону помер водій-електрик протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини А7076 старший сержант Дмитро Васильович Салабай, 1973 року народження.
Дмитро Васильович Салабай у 2014 році добровольцем став на захист української державності. Служив у складі 80 штурмової бригади, брав участь у бойових діях на Луганщині.
Напередодні повномасштабного вторгнення у січні 2022 року одним з перших вступив до лав 64 батальйону 103 бригади ТРО. Брав участь у боротьбі за свободу та незалежність України на Харківщині, поблизу Сіверська, Серебрянки, потім знову – на Харківщині…
Нагороджений відзнакою «За участь в антитерористичній операції» та відзнакою командувача ООС «За звитягу та вірність».
Він був прикладом мужності, відданості та невпинної віри в ідеали свободи та незалежності. Саме таким він залишиться у серці сина Ярослава та всіх, хто його знав і любив.
Смерть кожного українського воїна — велика і важка втрата для цілого війська, нашої громади та України.
Висловлюємо щирі співчуття синові Ярославу, рідним та близьким з приводу смерті гідного сина українського народу Дмитра Салабая.
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