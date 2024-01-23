Новини Золочівщини
18:31, 25 січня 2024
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Золочівська громада знову оплакує своїх Героїв Ігоря Сахіва та Михайла Федишина

Золочівська громада знову оплакує своїх Героїв Ігоря Сахіва та Михайла Федишина
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська громада знову оплакує своїх Героїв.
Захищаючи українську свободу, незалежність і територіальну цілісність від нещадного ворога, у жорстоких боях загинув наш захисник Ігор Стахів, 1970 року народження, житель села Вороняки. Відданий військовій присязі на вірність Українському народові, старший солдат Ігор Євгенович Стахів, загинув 18 січня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області.
Золочівська громада знову оплакує своїх Героїв Ігоря Сахіва та Михайла Федишина
Золочівська громада знову оплакує своїх Героїв Ігоря Сахіва та Михайла Федишина
Золочівська громада знову оплакує своїх Героїв Ігоря Сахіва та Михайла Федишина

Сьогодні золочівська громада прощається із своїм захисником, воїном Михайлом Ігоровичем Федишиним, 1990 року народження, жителем села Червоне. Михайло став на захист Батьківщини добровольцем. 20 січня старший механік-водій механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4667 закінчив свій земний шлях.
Низько схиляємо голови у скорботі за нашими захисниками! Усією громадою співчуваємо, сумуємо разом з родинами та близькими.
Наша глибока вдячність та шана Героям за подвиг, за любов до рідної землі, за самовіддане служіння українському народу.
Вічна пам’ять!
Вічна слава Героям!
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