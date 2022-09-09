Новини Золочівщини
08:19, 11 вересня 2022
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Золочівська громада втратила двох захисників

Золочівська громада втратила двох захисників
Gazeta
Фото: НУС
9 вересня золочів’яни чисельно на колінах зустрічали траурні кортежі з тілами загиблих Героїв, двох наших земляків Володимира Бяложевського та Дмитра Бурика. Обоє захищали Батьківщину, з перших днів повномаштабного вторгнення боролися з окупантами у Львівській 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Хлопці були у найгарячіших точках війни.
Панахиду за загиблими Героями відправили у залі для проведення прощальної церемонії на вул. Т. Шевченка.
Золочівська громада втратила двох захисників
Золочівська громада втратила двох захисників
Золочівська громада втратила двох захисників

Дмитрові Бурику було 45 років, він захищав Україну на передовій з 2014 року.
Володимир Бяложевський героїчно обороняв Донецький аеропорт разом з побратимами. За мужність та відвагу був нагороджений 4 медалями.
Воїни трагічно загинули на Харківщині, віддавши життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця.
10 вересня відбувся Чин Похорону.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам‘ять та слава Героям!
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