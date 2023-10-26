Зберегти ідентичність нашого міста





Деталі про мету візиту розповів Роман КУШНІР, начальник відділу з питань архітектури та містобудування Золочівської міської ради:

Леся ГОРГОТА

Фото Анни БУКОВСЬКОЇ

– Це другий етап із трьох основних етапів проєкту. Під час попереднього візиту у жовтні науковці зробили попередні спостереження. Цього разу вони продовжили свої дослідження. У сучасній архітектурі є напрямок діяльності, що вивчає код міста. Для прикладу, якщо взяти людину умовно із Парижа, Берліна чи іншого міста і умовно «поставити» її в іншому місті, вона не зорієнтується, де вона. На думку архітекторів-урбаністів, кожне місто має мати свою ідентичність. Якою є ідентичність Золочева? Саме вивченням цього вони займались впродовж п’яти днів у жовтні. Цього разу архітектори приїхали ще більшою групою, яка напрацювала проєкти вже суто для нашої громади, відштовхуючись від того, якою вони побачили громаду сьогодні і під час попереднього візиту. Напрямки їхньої діяльності стосуються декількох векторів – відновлення історичної частини, екологічний напрямок та проєктування сучасної архітектури, що буде спрямована на потребу наших жителів. Третім етапом нашої співпраці буде пошук коштів на реалізацію напрацьованих проєктів– Ви боретесь за весь світ і ми допомагаємо вам чим можемо. Ми приїхали сюди, щоб також допомогти своїми знаннями. Все завжди впирається у питання часу і, оскільки ви воюєте, то ми дуже хочемо урівноважити із вашими наявними потребами, із вашими потребами на подальшу перспективу із тим, що маємо на цей момент. Коли ми їхали в Україну вперше, ставили собі запитання: чи ми там потрібні, чи є запит на наші компетенції, і чи не зарано. Якщо ми говоримо про місто, то це – про ідентичність. Ваша ціль – зробити так, щоб, коли хтось лиш покаже фото, людина, яка на нього дивитиметься, змогла одразу сказати, що це Золочів. Це – Ваша ідентичність, економічні зв’язки, Ваш розвиток. Те, як ми будуємо міста, і те, як ми в них мешкаємо, дуже сильно впливає на соціальний та економічний результати. На Вас буде чинитись тиск, приїжджатимуть забудовники і насаджуватимуть американську модель. Якщо Ви підете цим шляхом, то це завдасть шкоди ідентичності, за яку Ви боретесь. Якщо Ви покажете світлину, на якій зображено велике парковище і будівля, то ніхто не знатиме, де це. Один з показників, яким ми користувались, були слова Вашого міського голови, який сказав, що хоче бачити місто таким як воно було до 1939 року. У контексті того, що ви готуєтесь до потреб теперішнього, а з іншого – орієнтуєтесь на майбутнє, ми б змогли допомогти Вам простежити патерни таких поведінок та проаналізувати їх. Ми дивились, слухали і намагались зрозуміти для кого ми будемо працювати і якими є їхні фізичні потреби. Ми змогли досягнути цього за допомогою широких зустрічей усіх зацікавлених сторін, сесій та зустрічей із конкретними представниками. Наш принцип у роботі: дій локально, думай глобально. Ми намагатимемось напрацювати рішення, які матимуть далекосяжний вплив на громаду. Однак, ми є фахівцями в галузі міст, в той час, як Ви є фахівцями свого міста.– Світ творять архітектори, а зараз Ви прийшли як психологи, як лікарі, які допомагають нам зробити так, щоб не втратити Золочів, який ми мали, і як збудувати Золочів, про який ми мріємо. Кажуть, якщо учень визрів, то вчитель завжди знайдеться. Ми ті, хто трохи старші, частково є «продуктом радянської системи». Через те так важливо побачити місто поглядом чужим, професійним. Я від нас усіх хочу попросити про одну річ. Не покидайте нас. Я після Вашої презентації повірив, що ми багато зможемо зробити. Ми відродимо Золочів.