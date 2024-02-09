До уваги контролерів КІК – фізичних осіб!

Державна податкова служба України повідомляє, що наразі триває кампанія подання контролюючими особами – фізичними особами Звітів про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК) за 2022 та 2023 звітні періоди.

Так, протягом 2023 року надійшло 1116 Звітів про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт про КІК) та 509 Звітів про КІК за скороченою формою.

Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року.

Першим звітним (податковим) роком є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році).

Нагадуємо, що Звіт про КІК має бути подано контролюючими особами одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи.

Відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) декларації про майновий стан і доходи подаються за календарний рік – до 1 травня року, що настає за звітним.

Водночас пунктом 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу встановлені такі особливості застосування положень про оподаткування прибутку КІК протягом перехідного періоду: першим звітним (податковим) роком для Звіту є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати Звіт за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

До звіту про КІК в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

Відповідно до підпункту 392.5.2 пункту 392.5 статті 392 Кодексу, якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

При цьому у Звіті про КІК зазначається уся необхідна інформація за результатами діяльності КІК відповідного звітного періоду (за даними бухгалтерського обліку та/або проміжної фінансової звітності).

Також у разі якщо така особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така особа подає звіт про КІК за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» - «в» підпункту 392.5.3 пункту 392.5. статті 392 Кодексу.

У випадку подання Звіту про КІК за скороченою формою контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт про КІК до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.

Необхідно пам’ятати, що Звіт про КІК подається щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо та виключно в електронній формі.

У той же час пунктом 120.7 статті 120 Кодексу встановлено фінансову відповідальність за податкове правопорушення, зокрема:

неподання звіту про КІК тягне за собою накладання штрафу у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня податкового періоду (у 2024 році – 302 800 грн);

несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК тягне за собою накладання штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового року, за кожен календарний день неподання, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового року (у 2024 році – до 151 400 грн).

Водночас підпунктом 54 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу встановлено, що:

штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 392 Кодексу під час визначення та обчислення прибутку КІК не застосовуються за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років;

до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані із застосуванням норм статті 392 Кодексу.





До місцевих бюджетів у січні – березні 2024 року надійшло 97,8 млрд гривень

За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 97,8 млрд гривень.

У березні 2024 року місцеві бюджети отримали 32,7 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до державного бюджету у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 303,7 млрд гривень.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!



Порядок використання кваліфікованих електронних підписів фізичних осіб-підприємців та їх найманих працівників при застосуванні ПРРО

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що КЕП в ПРРО має використовуватись з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

В ПРРО може використовуватись КЕП лише тих осіб, дані про сертифікати електронних підписів яких внесені до Реєстру ПРРО, та які є дійсними на момент проведення розрахункової операції.

Подання даних про сертифікати електронних підписів, що використовуються в ПРРО, здійснюється з дотриманням вимог пункту 7 розділу ІІ Порядку № 317.

Станом на 01.01.2024 року було зареєстровано 37 349 ПРРО.

За період з 01.04.2024 по 08.04.2024 в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 428 ПРРО.



Отримання відомостей про доходи у смартфоні

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що отримати відомості про доходи стало ще простіше та зручніше.

Для цього слід завантажити в App Store/Google Play мобільний застосунок «Моя податкова», ідентифікуватися онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису.

У розділі «Послуги» обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» вказуй необхідний період* та отримуй результат за 5 хвилин.

Крім того нагадуємо, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету.

Цінуйте свій час та приєднуйтеся.

*Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (поквартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення. Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti// Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lviv

Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv

Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Ким вносяться зміни до програмного забезпечення ПРРО в частині формування розрахункових документів у разі внесення змін до форми та змісту розрахункових документів?

До програмного забезпечення безкоштовного програмного рішення (ПРРО) ДПС вносить зміни податкова служба. Актуальні версії програмного забезпечення ПРРО ДПС розміщуються на офіційному вебпорталі ДПС.

До програмного забезпечення інших ПРРО вносять зміни їх розробники (виробники).



Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2024 року

Про особливості цьогорічної кампанії декларування доходів громадян зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис в коментарях для ЗМІ.

Посадовець нагадав, що до 1 травня п.р. триває щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Обов’язок з подання декларації у платників виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо;

- при отриманні іноземних доходів та в інших випадках передбачених законодавством.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.

Консультаційну допомогу з питань декларування, подання декларації можна отримати в Центрі обслуговування платників податкової інспекції. Також податкові роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2024».



Про дотримання норм податкового законодавства зазначили у податковій

Фахівцями Золочівської ДПІ проведено зустріч з платниками щодо змін у податковому законодавстві та застосуванні електронних сервісів ДПС.

В ході заходу проінформовано про зміни до Податкового кодексу, внесені Законом України від 23.02.2024 №3603-ІХ (інформаційний лист ДПС України №2/2024), надано консультації щодо заповнення податкової звітності, використовуючи Електронний кабінет платника та застосунок «Моя податкова».

Також податківці нагадали про можливість реалізувати своє право на податкову знижку, необхідність погашення податкового боргу, правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків та дотримання вимог трудового законодавства.



Доступні електронні сервіси для ФОП у «Моя податкова»

Близько 70 тисяч користувачів вже завантажили мобільний застосунок «Моя податкова» та отримують податкові послуги у смартфоні.

Відтепер у мобільному застосунку «Моя податкова» доступні нові сервіси для підприємців:

- Мій ФОП у розділі «Мої дані» застосунку:

інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування;

- подання податкових декларацій платника єдиного податку:

для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування 1-3 груп, у розділі «Послуги»;

- сплата податків:

доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги».

Це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області