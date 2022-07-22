Міжнародні архітектори-урбаністи – у Золочеві

– Цього тижня до нас завітали професори архітектури з університету Нотр-Дам, Вроцлавського політехнічного університету, НУ «Львівська політехніка». Це перший етап із трьох основних етапів проєкту. У сучасній архітектурі є напрямок діяльності, що вивчає код міста. Для прикладу, якщо взяти людину умовно із Парижа, Берліна чи іншого міста і умовно «поставити» її в іншому місті, вона не зорієнтується, де вона. На думку архітекторів-урбаністів, кожне місто має мати свій код. Яким є код Золочева? Саме вивченням цього вони займались впродовж п’яти днів. Окрім перебування у Золочеві, вони також ознайомились з архітектурою та інфраструктурою наших сусідніх громад – Бродівської та Буської. Наступний етап буде навесні. Архітектори приїдуть ще більшою групою, яка напрацьовуватиме проєкти вже суто для нашої громади, відштовхуючись від того, якою вони побачили громаду сьогодні. Напрямки їхньої діяльності стосуватимуться трьох напрямків – відновлення історичної частини, екологічний напрямок та проєктування сучасної архітектури, що буде спрямована на потребу наших жителів. Третім етапом нашої співпраці буде пошук коштів на реалізацію напрацьованих проєктів.– Дякую Вам і у вашій особі американському та польському народам за підтримку України. Поляки відкрили свої кордони для українців, коли нам було дуже важко у перші дні війни. Вони приймали українських біженців, надавали дипломатичну та військову підтримку, гуманітарну допомогу. Керівники польських громад приїжджали у Золочів. Ще до війни в Україні стартував проєкт USAID «ГОВЕРЛА», проєкт, який підтримується коштами американського народу. Золочівська громада була відібрана організаторами для реалізації проєкту розроблення Комплексного плану просторового розвитку. Це для нас унікальний шанс зробити програмний документ, який би дав можливість залучити інвестиції у нашу громаду. Війна внесла свої корективи і це відійшло трохи на інший план. Але без підтримки американського народу, без позиції політиків, без американської зброї сьогодні суверенної української держави могло б не бути. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Я – не президент держави, я – не керівник Збройних Сил України, однак, я розумію наскільки складно без вашої допомоги й підтримки нам було б боронити рідну землю. Нам стане сил, щоб перемогти у цій війні.– Ви боретесь за весь світ і ми допомагаємо вам чим можемо. Ми приїхали сюди, щоб також допомогти своїми знаннями. Все завжди впирається у питання часу і, оскільки ви воюєте, то ми дуже хочемо урівноважити із вашими наявними потребами, із вашими потребами на подальшу перспективу із тим, що маємо на цей момент. Ми б дуже хотіли почути від вас, яким чином це б було можливим і яким чином це було б найдоречнішим для вас з розумінням того, що рішення, які ухвалюються зараз, матимуть далекосяжний вплив на подальші процеси відновлення. Ми раді запропонувати вам свої знання та досвід у контексті вирішення нагальних потреб різноманітних категорій населення, які ви маєте у своїй громаді та тих нагальних проблем, які ми бачимо. Те, як ми будуємо міста, і те, як ми в них мешкаємо, дуже сильно впливає на соціальний та економічний результати. З часу після другої світової війни ми по всьому світу змінили моделі поведінки й почали зосереджуватись на створенні більш індивідуалістичних елементів, які не сприяють створенню спільнот. У контексті того, що ви готуєтесь до потреб теперішнього, а з іншого – орієнтуєтесь на майбутнє, ми б змогли допомогти вам простежити патерни таких поведінок та проаналізувати їх. Тому цього тижня ми перед собою поставили завдання дивитись, слухати і зрозуміти для кого ми будемо працювати і якими є їхні фізичні потреби. Ми зможемо досягнути цього за допомогою широких зустрічей усіх зацікавлених сторін, сесій та зустрічей із конкретними представниками. Наш принцип у роботі: дій локально, думай глобально. Ми намагатимемось напрацювати рішення, які матимуть далекосяжний вплив на громаду. Однак, ми є фахівцями в галузі міст, в той час, як ви є фахівцями свого міста.Детальніше про цей візит ми ще розповідатимемо у наступних номерах нашого часопису.