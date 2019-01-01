Досвід Золочева перенести в Радехів

Напередодні Великодніх свят Золочів із дружнім візитом відвідав голова Радехівської ОТГ Степан Коханчук. «Громада Радехова минулого року розмальовувала для нас писанку. А цьогоріч радехівська і золочівська писанки красуватимуться у Радехові впродовж Великодніх свят. Тішуся, що ми змогли започаткувати таку гарну традицію культурної співпраці між містами», – говорить міський голова Золочева Ігор Гриньків. Про враження від міста Золочева розповідає Степан Коханчук: – Із міською радою Золочева та особисто із міським головою Ігорем Гриньківим у нас дуже добрі і дружні стосунки. Ігор Михайлович як досвідчений міський голова завжди може допомогти порадою міським головам інших міст. Минулого року Радехівська міська рада розмальовувала писанку для міста Золочева. А цьогоріч писанки – наша, радехівська, та золочівська – будуть виставлені для огляду і в нашому місті. То ж це мій дружній візит. З містом Золочевом мене пов’язує військова служба, я тут проходив навчання у військовій частині. Ще з того часу про Золочів у мене залишились приємні і теплі спогади. Сьогодні місто справило на мене неймовірні враження бо воно дуже змінилось. Місто просто не впізнати. Я з почуттями білої заздрості сьогодні прогулювався містом. Європа. Європа у нас. Європа у Золочеві. Дуже приємно, що є люди, котрі прагнуть змін і знають як це зробити. Скільки зроблено у місті, скільки зелені, тротуарів, пішохідних зон. Все для золочівської громади. Тішусь, що громада гідно оцінює роботу свого міського голови Ігоря Гриньківа, бо він позитивний і він перспективний. Знаю скільки ще у нього планів. Мушу цей досвід міста Золочева, досвід Ігоря Михайловича перенести у свою громаду, щоб і Радехів змінити на краще. Леся ГОРГОТА
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]

Похожие новости

Досвід Золочева перенести в Радехів

{title limit="60"}..

  • 17-тра, 18:59
Зустріч з міським головою Золочева

{title limit="60"}..

  • 31-лип, 14:21
РОЗУМНІ МІСТА: інновації у місцевому самоврядуванні

{title limit="60"}..

  • 07-вер, 13:32

Оставить комментарий

Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код



Рекламный блок

image

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?

так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

Календар

Облако тегов

22 номер, 23 номер, 24 номер, 25 номер, 27 номер, 30 номер, 37 номер, 38 номер, 39 номер, 42 номер, 43 номер, 50 номер, №10, №12, №16, №19, №20, АТО, газета, Гриньків, діти, допомога, здоров'я, зел, Золочів, концерт, львів, Новини, Новини України, ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області, Перемишляни, події, Росія, січень, спорт, Тарас Шевченко, толока, увага, україна, факти

Показати всі теги
Забыли пароль? Регистрация
[vk]
Войти через:
[/vk] [vk][/vk] [odnoklassniki][/odnoklassniki] [facebook][/facebook] [mailru][/mailru] [google][/google] [yandex][/yandex] [vk]
[/vk]