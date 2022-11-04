Уночі 19 вересня, під час повітряної тривоги, яка почалася о 3 год. 40 хв. і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «шахед». 15 ворожих дронів вдалося знищити.

«За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 дронів «Шахед». 15 із них Сили ПВК «Захід»збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області. На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих.

На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.

На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали.

Величезна вдячність нашим Силам ППО за те, що ці «шахеди» не забрали життя і домівки жителів області.

Дякую рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.