1 січня жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці

З невимовним сумом 1 січня 2023 року жителі села Гончарівка, жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці.

22 грудня 2022 року в кровопролитній війні проти російських загарбників в бою за українське місто Бахмут на Донеччині загинув Олег Квасниця з села Гончарівка Золочівської територіальної громади.Олег віддав своє життя, захищаючи Україну від рашиської орди. Вічна пам'ять Герою.Вся громада схиляє голови в глибокій скорботі та низько вклоняється перед родиною загиблого. Співчуваємо Вашій непоправній втраті, вашому горю, в молитві до Господа за спасіння душі воїна Олега шукаємо розради.