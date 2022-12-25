Новини Золочівщини
16:23, 01 січня 2023
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1 січня жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці

1 січня жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці
Gazeta
Фото: НУС
22 грудня 2022 року в кровопролитній війні проти російських загарбників в бою за українське місто Бахмут на Донеччині загинув Олег Квасниця з села Гончарівка Золочівської територіальної громади.
 

1 січня жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці

 

 

 

 

З невимовним сумом 1 січня 2023 року жителі села Гончарівка, жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці.
Олег віддав своє життя, захищаючи Україну від рашиської орди. Вічна пам'ять Герою.
Вся громада схиляє голови в глибокій скорботі та низько вклоняється перед родиною загиблого. Співчуваємо Вашій непоправній втраті, вашому горю, в молитві до Господа за спасіння душі воїна Олега шукаємо розради.
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