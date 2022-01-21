Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ привітав громаду із Днем Соборності України

Ігор ГРИНЬКІВ,

міський голова Золочева

Дорога громадо!Два роки повномасштабної агресії путінської росії проти незалежної держави України – щодня, щомиті утверджують непереможність єдиного українського народу.Бо у єдності – наша сила. І лише в соборності, у всеєдності, цілісності, неподільності – наша ПЕРЕМОГА!Тому День Соборності України став справді символом нашої нездоланності і непереможності. Це свято відзначаємо щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Тоді, перед загрозою втрати щойно народженої незалежності українці об’єдналися в боротьбі з численними ворогами. Тоді в Україну не повірив світ і не підтримав нас. А ХХ століття стало найжорстокішим випробуванням для всього українського народу. Але ми вистояли, ми зберегли Україну в мороці голодоморів, пекельному вогні воєн, в немилосердних тортурах сталінських катівень, у вічній мерзлоті сталінських таборів, у гнилій підступності комуністичної пропаганди…Золотими нитками в пам’яті народній назавжди зашиті пророчі слова Акта Злуки УНР і ЗУНР: «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Віднині є єдина, незалежна Українська Народна Республіка».Боротьба триває – запекла, кровопролитна, безкомпромісна. І сьогодні, у ХХІ столітті, ворог у нас один, ворог підступний, хитрий, досвідчений, немилосердний – московія. Мета у московітів одна – покорити Україну, знищити Україну: народ, економіку, культуру, волю… Не вийде у вас, рашисти. Бо боронять Україну її Збройні сили, її Сили оборони, увесь український народ – найкращі, найвірніші, сильні і непереможні, єдині.У День Соборності України бажаю нам ЄДНОСТІ і здійснення єдиної спільної мети – здобути ПЕРЕМОГУ.Слава Україні! Героям слава!