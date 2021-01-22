У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Соборності України

З нагоди відзначення Дня Соборності України, у Золочеві на площі Незалежності відбулись урочисті заходи. Про це повідомляється сайті Золочівської міської ради.



22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.



Особливо зараз, у складні для країни роки, соборність держави, – це не лише її територіальна цілісність, а й відчуття великої родини, запорука подальшого розвитку незалежної України.