Новини Золочівщини
У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Соборності України
З нагоди відзначення Дня Соборності України, у Золочеві на площі Незалежності відбулись урочисті заходи. Про це повідомляється сайті Золочівської міської ради.
22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
Особливо зараз, у складні для країни роки, соборність держави, – це не лише її територіальна цілісність, а й відчуття великої родини, запорука подальшого розвитку незалежної України.
22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
Особливо зараз, у складні для країни роки, соборність держави, – це не лише її територіальна цілісність, а й відчуття великої родини, запорука подальшого розвитку незалежної України.
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