У золочівській громаді – поповнення

Ще одна знакова подія для Золочева, котра відбулась у День Державного прапора України, – освячення нового дитячого будинку сімейного типу на вулиці Львівській.

У будинку проживатимуть діти із батьками-вихователями.

Сім’я, що у 2014 році переїхала із Ялти на Львівщину, вже виховує четверо рідних дітей, двох дітей-сиріт 12-ти та 15-ти років та готова взяти на виховання іще чотирьох сиріт.

«Кожен з нас розуміє, що нічого кращого немає для дитини, ніж рости в гарній, дружній сім’ї. Любов, яку дають дитині батьки, ніщо не може замінити. Дякую також усім, хто переймається долею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І бере на себе відповідальність за вирішення проблем, які їх спіткали. Зі свого боку, як голова обласної адміністрації, обіцяю підтримку у всіх ініціативах і стараннях, зокрема при створенні дитячих будинків сімейного типу. Бо такі заклади відкривають великі можливості для дітей. Живучи тут, вони можуть навчатися у звичайній школі, спілкуватися з однолітками, всебічно розвиватися, бути собою, пізнавати це життям таким, яке воно є», – наголосив під час відкриття дитячого будинку голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Вихованці проживатимуть і виховуватимуться у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації – до його закінчення.

– Родина Дмитра та Ольги Анісімових, щотут проживатиме, переїхала на Львівщину з окупованого Криму. Мене одразу вразила їх непідкупна щирість та сердечність. Це тлюди, котрі сповнені тепла і готові цим теплом ділитись із дітьми. Подружжя пройшло всі відповідні навчання та вже виховує четверо рідних дітей. Двоє дітей-сиріт вже переїхали до нового дому. Невдовзі батьки очікують ще чотирьох. Тож загалом, зі своїми, буде десятеро. Чимала родина, але ми, разом з місцевим самоврядуванням, вірю, зробимо все можливе, щоб вона стала щасливою.", – розповідає заступник голови Золочівської РДА Віктор Олійник.

– Нам дуже приємно, що цей проєкт не був формальним. Вже за пів години ми відчули тут себе вдома. Дякую всім, хто долучився, будував і створив цей затишок», – розповіла мама Ольга Анісімова.

На будівництво цього нового будинок у Золочеві скерували 3,6 млн грн. Зокрема: субвенція з державного бюджету – 1,9 млн грн, з обласного – майже 1,7 млн грн. Звісно, що така знакова подія не відбулась і без підтримки меценатів.

Зазначимо, загалом на Львівщині функціонує 37 дитячих будинків сімейного типу у яких виховують понад дві з половиною сотні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.