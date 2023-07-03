В інтересах дітей, громади, держави











– Ми зібралися з метою обговорити надзвичайно важливе питання – як в умовах складностей та випробувань війни наша громада проявила неймовірну силу духу та стійкість. Конференція дасть нам можливість поділитися досвідом, обмінятися ідеями та знаннями про те, як взаємодія, спільнота та віра в майбутнє допомагають нам долати виклики сьогодення. Окрім цього, ми висвітлимо питання захисту прав дітей у цей нелегкий період. Звертаючи увагу на їхню вразливість, ми маємо глибокий обов'язок гарантувати їхню безпеку, отримання якісної освіти та збереження здоров'я в будь-яких обставинах.який наголосив на актуальності спільного координування зусиль державних структур та громадських органів:– Підсумком реалізації проєкту, є напрацювання перспективного плану спільних дій та підписання договорів про співпрацю між ГО «Благодійний фонд «Золочів відроджений», Службою у справах дітей, Львівським обласним центром соціальних служб, а також Районним відділом поліції та Відділом освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради.Успішна реалізація проєктів в громадах відіграє важливу роль у подоланні труднощів та підвищення спроможності громади. Ці ініціативи допомагають вирішувати актуальні проблеми, підвищувати ефективність громадської діяльності та сприяють залученню місцевих жителів до спільної справи. Реалізація проектів сприяє створенню нових можливостей для розвитку освіти, інфраструктури, культури та соціальних програм. Важливо надавати підтримку та сприяти обміну досвідом між громадами для досягнення більш глибоких та довготривалих позитивних змін.Із доповідями щодо визначення ключових питань теми конференції виступили: заступник начальника Служби у справах дітей Львівської ОВА Роман Хлопецький – «Захист прав дітей в умовах війни. Роль служби у справах дітей у цьому процесі»; директор Львівського обласного центру соціальних служб Ярослав Бордіян – «Соціальна складова громади в умовах війни»; голова всеукраїнської ГО «Об’єднання добровольців» Олена Живко – «Соціальна адаптація ветеранів. Юридичний супровід»; член ГО «Турбота в дії» Ірина Шимечко – «Підтримка інституту сім’ї в час війни»; начальник управління соціального захисту населення Золочівської районної військової адміністрації Вікторія Шумакова – «Функціонування Кімнати матері і дитини від СОС Дитячі Містечка Львів. Допомога родинам з дітьми, які переїхали до Золочівської громади»; директор інклюзивно-ресурсного центру Золочівської міської ради Галина Ворончак – «Перспективи розвитку інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами у Золочівській міській територіальній громаді»; завідувач сектору «Золочівське бюро правової допомоги» Буського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги Ольга Сагата – «Порядок та підстави надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захист прав дітей системою БПД»; директор Золочівської філії Львівського обласного центру зайнятості Галина Коменда – «Платформа профорієнтації. Індивідуальне тестування школярів. Профорієнтаційні послуги щодо вибору професії для дітей громади». Завершальним етапом конференції було підписання укладених напередодні тристороннього та чотиристороннього договорів про співпрацю та затвердження планів спільних заходів між громадськими організаціями та державними структурами. Організатори сподіваються, що усі напрацювання на конференції стануть новим поштовхом для подальшої плідної і ефективної діяльності, тісної співпраці та відкриють нові можливості до укладання перспективних угод, реалізації нових задумів в інтересах дітей, громади, держави.