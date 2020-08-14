Послуга патронату у громаді

– Ми сьогодні дуже ґрунтовно обговорили тему «Патронатства у громаді». Готуючи цей проєкт з спеціалістом відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг» Оксаною Дужою, ми вибирали такі теми, які були б актуальні для нашої громади, наших учасників, бо така проблема є, і ми мусимо її вирішувати. Дякую нашим спікерам, які нам достеменно донесли інформацію про послуги патронату у нашій громаді. Дякую усім учасниками, і бажаю, щоб на ваших територіях було чим менше таких проблем, таких сімей, яким потрібно тої послуги «патронатства».

Також у заході взяли участь члени БО БФ «Золочів відроджений», керівники районних та міських структур, старости Золочівської територіальної громади, патронатні вихователі.Кожна дитина в нашiй країнi має право на безтурботне, щасливе дитинство, право виховуватись в повноцінній родині, мати все необхiдне для всебічного та гармонійного розвитку.Це право для дитини забезпечує держава, громада і сім’я.Про реалізацію проєкту БО «БФ «Золочів відроджений» «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини», про цілі проєкту та завдання, який реалізується за підтримки Золочівської міської ради, говорив заступник міського голови з питань виконавчих органів Золочівської міської ради Василь Романович Гавришків.У випадку, коли власна родина не виконує свої функції держава передбачає інші форми сімейного виховання, а саме: усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, а ще – патронатні сім’ї, куди влаштовують дітей без статусу, тимчасово. Для України це нове явище, проте в розвинутих країнах завдяки такій формі влаштування дітей практично не існує інтернатів, про це говорили спікери Наталія Тибура та Ірина Королець.Саме послуга патронату повинна вирішити питання ухиляння батьків від виконання своїх обов’язків із виховання дитини, а також жорстокого поводження з дитиною, домашнього насильства, своєчасне попередження загрози життю і здоров’ю дитини, про це сказала завідуюча відділенням соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг» Наталія Маркевич.Власним досвідом, як патронатний вихователь поділилась Наталія Курпіта, яка на сьогодні уже двічі приймала малолітніх дітей з сімей, які перебували у складних життєвих обставинах.Головним завданням патронату є забезпечення дитині сімейного догляду і виховання на період подолання її батьками складних життєвих обставин, наголосила Наталія Михайлівна.Учасники заходу та старости Золочівської міської ради мали змогу задавали запитання спікерам, представникам влади та патронатним вихователям.У підсумку «круглого столу», організатори, від імені БО «Благодійного фонду «Золочів відроджений» подякували за участь керівництву міста, представникам області, патронатному вихователю, усім учасникам – керівникам організацій, старостам. А також подякували Золочівській міській раді за підтримку в реалізації проєкту та центру зайнятості за надане приміщення.