Малі міста потребують особливої уваги

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:30

23 березня у Національному університеті «Львівська політехніка» відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики».

З вітальним словом виступили Ярина Турчин (директор Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»), В'ячеслав Войнаровський (голова Представництва Міністерства закордонних справ у Львівській області), Ігор Назар (координатор Проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III» у Львівській області), Ірина Ключковська (директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»).

В рамках пленарного засідання із доповідями виступили Оксана Дащаківська (керівник Західноукраїнського представництва Міжнародного фонду «Відродження») та Ігор Гриньків (міський голова м. Золочева).

– Питання сталого розвитку є дуже актуальним для України загалом і Золочева зокрема, – наголосив міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ. – Звичайно, існує велика кількість невирішених проблем, зокрема неефективне використання ресурсів для забезпечення збалансованого економічного, екологічного та соціального розвитку країни та міст зокрема. Важливу роль відіграють громадські ініціативи та злагоджена робота органів місцевого самоврядування.

Золочівська громада є напрочуд активною, жваво долучається до всіх процесів, які відбуваються у місті. Ми надаємо допомогу малозабезпеченим мешканцям міста – фінансову на лікування, оздоровлення, вирішення побутових питань.

Щороку виділяємо кошти з міського бюджету для хворих із трансплантованою ниркою. Для прикладу, Золочівська міська рада спільно з меценатами подарувала мешканцям міста Золочева електричні обігрівачі-конвектори. Дбаємо про забезпечення здорового способу життя, зокрема, у Золочеві за останні три роки збудовано 11 дитячих та 4 спортивних майданчики. Підтримуємо розвиток дошкільної освіти – проводимо капітальні та поточні ремонти приміщень дошкільних закладів міста. Активно працюємо над забезпеченням доступу до недорогих, надійних і сучасних джерел енергії, модернізували вуличне освітлення, встановили кілька сонячних панелей для отримання електроенергії, ввели в дію сміттєсортувальний комплекс. Також працюємо над зміцненням засобів здійснення роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку, розвиваємо співпрацю із містами-партнерами Польщі, Німеччини. Звичайно стратегія сталого розвитку України повинна враховувати широкий спектр глобальних тенденцій, пов’язаних із ними ризиків та загроз на майбутнє. Успішний розвиток України залежить від розвитку малих міст і містечок, а тому особлива увага повинна приділятись саме їм. Важливу роль у цьому процесі відіграють міжнародні проекти, які показують можливорсті сталого розвитку українського суспільства, мобілізують місцеві громади, сприяють комунікації, здійснюють навчання громад. І таким позитивним прикладом у нашому місті є Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».





