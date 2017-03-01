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Щоб вирішувати проблеми міста, потрібно вчитися

nus.in.ua, 17 тра 2017, 09:56
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Щоб вирішувати проблеми міста, потрібно вчитися

5 травня у сесійному залі Золочівської міської ради відбувся тренінг «Сталий місцевий розвиток в контексті досягнення Україною цілей сталого розвитку» за участю координаторів Проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III» у Львівській області Ірини Галайко, Ігора Назара, Тетяни Дієвої,  викладачів та студентів Національного університету «Львівська політехніка», міського голови та секретаря міської ради міста Пустомити.
–  Що хочуть мешканці наших міст? Люди хочуть комфорту, люди хочуть безпечного довкілля, вони хочуть мати добре житло, ходити по добрих дорогах, мати впорядковані тротуари. Вони хочуть безпеки і хочуть відчувати себе захищеними. До кого вони йдуть із цими питаннями? До місцевої влади. І завдання наше формувати таке середовище активних людей, котрі разом, спільно будуть обговорювати проблеми, котрі є в громаді. Ставити перед собою завдання. І крок за кроком вирішувати ці завдання.  Завдання депутатського корпусу міської ради – чути людей, вести людей за собою, справедливо розприділяти міський бюджет. І звітувати перед громадою,  – розпочав захід міський голова Золочева Ігор Гриньків. – З 2010 року Золочів розпочав готувати документацію на будівництво полігону ТВП. Виготовили документацію вартістю будівництва 36 мільйонів. Створили умови для заходу інвестора. Документацією передбачили, що у нас буде сміттєсортувальний комплекс. Знайшли декількох виробників, хто виробляє таке обладнання. Відмовились від обладнання Сходу України, бо сервіс дорогий. Знайшли тут в Ожидові, близенько, спільне українсько-німецьке підприємство, подивились як воно працює, як його можна ще вдосконалити. Сьогодні ми думаємо як із залишків робити біогаз.
Також міський голова розповів, що у Золочеві за останні три роки збудовано 11 дитячих та 4 спортивних майданчики. Підтримуємо розвиток дошкільної освіти – проводимо капітальні та поточні ремонти приміщень дошкільних закладів міста. Активно працюємо над забезпеченням доступу до недорогих, надійних і сучасних джерел енергії, модернізували вуличне освітлення, встановили кілька сонячних панелей для отримання електроенергії.
Ігор Назар, координатор Проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III» у Львівській області:
– Направду  я вважаю Золочів дуже прогресивним містом. Тут дуже багато результатів, які неможливо показати просто на фотографіях. Звичайно, що нічого не було б без навчання, тренінгів, без дискусій.
Галина Луцишин, професор, завідувач кафедри  політології та міжнародних відносин НУ «Львівська політехніка»:
– Хочу подякувати за надану можливість познайомитись з такими успішними проектами розвитку громади на місцях і побачити нашим студентам безпосередньо на практиці те, що ми дуже часто обговорюємо у наших аудиторіях. Дуже важливо наскільки ми правильно обираємо методику підготовки наших студентів до майбутньої їхньої праці вже в громадах.
Студентка спеціальності «Міжнародні відносини» Аліна Блясецька презентувала проект сталого розвитку Золочева.
Гості мали змогу побувати у ДНЗ № 6 «Вербиченька», ОСББ «Мирослава», які  брали участь у Проекті ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III» та вирішили завдяки цьому ряд проблем, оглянули полігон ТВП та сміттєсортувальний комплекс, а також прогулялись реконструйованою центральною частиною нашого міста.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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