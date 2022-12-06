Привітання міського голови Золочева з Днем працівників освіти

Дорогі освітяни! Це особливий день, бо у долі кожного є вчителі, кого ми все життя називаємо своїми наставниками. І це головне: бути вірним своєму покликанню, бути відданим дітям та обраній справі. Це особливий день, бо у долі кожного є вчителі, кого ми все життя називаємо своїми наставниками. І це головне: бути вірним своєму покликанню, бути відданим дітям та обраній справі.

Сьогодні, у час російської агресії, Ваша професія стала зброєю проти ворога, який прагне знищити нашу історію, нашу культуру – українську державність. Саме вчитель стоїть на варті духовного розвитку наших дітей, виховання справжніх патріотів України. Ви приймаєте всі виклики сьогодення, залишаючись на своєму посту, допомагаючи учням не лише опановувати нові знання – знаходити свій життєвий шлях.

Безмежно вдячний всім, кого об’єднує благородна професія – «Вчитель». Особливі слова адресую ветеранам педагогічної справи, хто закладав у Золочеві підґрунтя важливої професії.

Бажаю кожному із Вас міцного здоров’я, успіхів, пошани ваших вихованців, мирного неба та Перемоги нашій рідній Україні!

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева