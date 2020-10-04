Привітання міського голови Золочева з Днем вчителя

Ігор Гриньків,

міський голова Золочева

Дорогі вчителі!День вчителя українці відзначають щороку першої неділі жовтня. Цього року свято припадає на неділю, 2 жовтня. Сьогодні в Україні День вчителя має особливе значення. Адже наші вчителі та викладачі не лише спромоглися зберегти освітній процес в умовах війни, вони викладали у бомбосховищах, у підвалах і навіть на передовій. Вчителі відіграють важливу роль у підтримці нашої громади у цей непростий час.Тож від щирого серця вітаю освітян Золочівської громади з Днем вчителя! Нехай Ваша праця завжди цінується, нехай Ваші старання і надії неодмінно будуть виправдані. Бажаю натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. І нехай у найскрутніший час віра в краще не покине Вас!