Дорога моєму серцю громадо! В останню неділю травня Золочів святкує свій день народження. Світова пандемія коронавірусу внесла свої корективи у відзначення свята. Однак, день народження скасувати неможливо. Цьогоріч ми знову святкуватимемо онлайн.

Дякую всім золочів’янам і кожному зокрема за любов до нашого міста. Дякую за щоденну жертовну працю. Щиро вітаю Вас з нашим спільним святом – Днем міста! Цього дня ми почуваємося іменинниками, а наші серця переповнює радість і гордість за місто, яке стало нашою затишною домівкою. Адже Золочів – це як маленька держава, зі своїми традиціями, звичаями, побутом та культурою. Цьогоріч наша громада значно збільшилась і наша родина поповнилась щирими, добрими й працьовитими людьми, які творять його сьогодення та майбутнє. Я з вдячністю згадую всіх, хто творив історію нашого міста, збагачував його традиції, розбудовував, боронив від ворога, віддав своє життя за нашу державу.

Низький уклін і велика шана Вам за самовіддану працю! Ще раз висловлюю слова глибокої вдячності усім за любов та вірність рідному місту. Вітаю всіх Вас, дорогі друзі і земляки, з Днем міста! І хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги і чудових можливостей росту і розвитку. Нехай це свято буде радісним і світлим!

Сподіваюсь, що восени наша громада спільно збереться на головній площі нашого міста і ми гідно вшануємо 210 річницю з дня народження Маркіяна Шашкевича.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева