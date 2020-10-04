Шановні військовослужбовці, дорогі наші захисники!

Щиро вітаю Вас із Днем Збройних сил України!



Вдячний всім, хто захищав нашу рідну землю від ворожих військ, хто ставав на захист Вітчизни за першим її покликом! Громада Золочівщини пам’ятає про те, що це саме Ви свого часу подарували нам мирне майбутнє і усвідомлюємо, що тепер наше завдання – забезпечити Вам гідне сьогодення.



Вітаю також сьогодні всіх молодих захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева