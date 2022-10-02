Новини Золочівщини
08:10, 06 грудня 2022
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Вітання з Днем Збойних Сил України від міського голови Золочева Ігоря Гриньківа

Вітання з Днем Збойних Сил України від міського голови Золочева Ігоря Гриньківа
Gazeta
Фото: НУС
Шановні військовослужбовці, захисники України!
Вітаю Вас з професійним святом – Днем Збройних Сил України.
Це свято сильних, мужніх і сміливих людей, котрі стали захистом і опорою для своєї країни, рідних і близьких. Ваша служба – це не тільки професія, для більшості з Вас – це справа всього життя.
У нелегкий для країни час Ви героїчно захищаєте рідну землю, зберігаючи вірність військовому обов'язку – присязі, гідно та віддано служите українському народові.
Висловлюю вдячність усім, хто сьогодні несе службу в лавах Збройних Сил України, вдень і вночі охороняючи спокій мирних громадян. Вірю, що українські військовослужбовці й надалі будуть виступати надійним гарантом суверенітету та цілісності нашої держави.
Від щирого серця бажаю Вам і Вашим сім'ям міцного здоров'я, добра та щастя, перемог та мирного неба над Україною!
Нехай відвага, сміливість і мужність допомагають Вам долати всі труднощі, які зустрічаються на шляху.
Слава Збройним Силам України!
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева
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