Ноутбуки – від благодійника Ярослава

Леся ГОРГОТА

Фото автора

Фото автора

Батьки Матвійка померли, а його вихованням займались бабуся з дідусем. А нещодавно померла і бабуся Матвійка.Оленка у десятимісячному віці залишилась без мами, батько проживає в іншому місті. Її вихованням займається бабуся.Сподіваємось, що подаровані ноутбуки допоможуть у навчанні Матвійкові та Оленці.Благодійник Ярослав вже не вперше допомагає дітям із Золочівської громади та переконаний, що цей маленький, але важливий крок є внеском у майбутнє маленьких українців.