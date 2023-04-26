Новини Золочівщини
07:37, 25 вересня 2023
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Ноутбуки – від благодійника Ярослава

Ноутбуки – від благодійника Ярослава
Gazeta
Фото: НУС
Міський голова Золочева Ігор Гриньків спільно із начальником фінансового управління Галиною Мудрою та старостою Лесею Олексів передали ноутбуки від благодійника Ярослава зі Сполучених Штатів Америки для Матвійка Калиновського та Оленки Колбасової із села Червоне.
Ноутбуки – від благодійника Ярослава
Ноутбуки – від благодійника Ярослава


Батьки Матвійка померли, а його вихованням займались бабуся з дідусем. А нещодавно померла і бабуся Матвійка.
Оленка у десятимісячному віці залишилась без мами, батько проживає в іншому місті. Її вихованням займається бабуся.
Сподіваємось, що подаровані ноутбуки допоможуть у навчанні Матвійкові та Оленці.
Благодійник Ярослав вже не вперше допомагає дітям із Золочівської громади та переконаний, що цей маленький, але важливий крок є внеском у майбутнє маленьких українців.
Леся ГОРГОТА
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