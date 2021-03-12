З наступного тижня, з 22 березня, для учнів початкових класів продовжено канікули, учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно



Щоб запобігти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 19 березня 2021 року міський голова Золочева Ігор Гриньків видав розпорядження, в якому рекомендував закладам загальної середньої, позашкільної освіти продовжити термін весняних канікул для учнів 1–4 класів з 22 березня, а також – забезпечити впровадження освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання для учнів 5–11 класів.