Новини Золочівщини
19:42, 19 березня 2021
39
0

З наступного тижня, з 22 березня, для учнів початкових класів продовжено канікули, учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно

З наступного тижня, з 22 березня, для учнів початкових класів продовжено канікули, учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно
Gazeta
Фото: НУС

Щоб запобігти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 19 березня 2021 року міський голова Золочева Ігор Гриньків видав розпорядження, в якому рекомендував закладам загальної середньої, позашкільної освіти продовжити термін весняних канікул для учнів 1–4 класів з 22 березня, а також – забезпечити впровадження освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання для учнів 5–11 класів.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
З 15 березня золочівські школярі йдуть на весняні канікули
З 15 березня золочівські школярі йдуть на весняні канікули
12.03.21, Новини Золочівщини
Золочівські школярі завтра повернуться за парти
Золочівські школярі завтра повернуться за парти
16.02.21, Новини Золочівщини
Дистанційне навчання продовжили до 16 лютого включно
Дистанційне навчання продовжили до 16 лютого включно
15.02.21, Новини Золочівщини
Дистанційне навчання до 15 лютого включно
Дистанційне навчання до 15 лютого включно
12.02.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.