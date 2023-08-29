Вшанували пам'ять героїв УПА



Анна БУКОВСЬКА

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У час повномасштабної війни, яку веде проти незалежної України російська федерація, в годину важких випробувань ми, як ніколи, маємо пам`ятати славетні сторінки нашого минулого й докладати спільних зусиль для Перемоги України над російськими окупантами сьогодні. Про це і про героїчну боротьбу героїв Української повстанської армії в роки Другої світової війни розповіла своїм односельцям – жителям Зозулів і довколишніх сіл, школярам, вчителям Зозулівського ЗЗСО І-ІІІ ст., працівникам Народного дому с. Зозулі ведуча дійства – історик Надія Гупало. Всі вони прийшли до криївки, що у лісі під Зозулями, щоб вшанувати пам'ять героїв УПА в неділю, 1 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, у День українського козацтва, День УПА, у День українських Захисників та Захисниць.Отці Михайло Сукмановський та Юрій Лісньовський відслужили панахиду.Учасниками заходу стали Ярослав Окрепкий, заступник міського голови Золочева, та Михайло Кулик, перший заступник начальника Золочівської РВА, староста Світлана Вовк.Історію криївки героїв УПА нагадала усім Надія Гупало.Вірш, присвячений воїнам УПА, декламувала завідувач Народного дому с. Зозулі Віра Ніколаєвська. Хор с. Зозулі (керівник Надія Пайончківська) виконав повстанські пісні, які торкнулися сердець усіх присутніх. Як щира вдячність і шана борцям за волю України до могили лягли розкішні осінні квіти.