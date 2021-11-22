У вівторок, 29 серпня 2023 року, у Золочеві вшанували памʼять усіх захисників України, які полягли у боротьбі за нашу державу.

Молились за спокій душ усіх полеглих захисників із духівництвом, представниками районної та міської влади, громадськістю. Урочисто поклали квіти до Памʼятника борцям за волю України та запалили поминальні лампадки.

Саме 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Коли українські військові колонами виходили «зеленим коридором», росіяни вкотре порушили домовленості і відкрили вогонь.

Ті трагічні події розгорталися саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні Захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя за незалежність нашої країни.

За свободу ми платимо надзвичайно високу ціну. Тому пам’ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для національної ідентичності. Маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам’ять про полеглих Героїв на багато поколінь вперед.

Надзвичайно важливо памʼятати про Героїв, адже поки жива наша памʼять – вони також живі у наших думках і спогадах.

Вічна памʼять усім Героям!

Слава Україні!