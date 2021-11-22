Новини Золочівщини
15:02, 29 серпня 2023
23
0

У Золочеві вшанували памʼять усіх захисників України, які полягли у боротьбі за нашу державу

У Золочеві вшанували памʼять усіх захисників України, які полягли у боротьбі за нашу державу
Gazeta
Фото: НУС
У вівторок, 29 серпня 2023 року, у Золочеві вшанували памʼять усіх захисників України, які полягли у боротьбі за нашу державу.
Молились за спокій душ усіх полеглих захисників із духівництвом, представниками районної та міської влади, громадськістю. Урочисто поклали квіти до Памʼятника борцям за волю України та запалили поминальні лампадки.
Саме 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Коли українські військові колонами виходили «зеленим коридором», росіяни вкотре порушили домовленості і відкрили вогонь.
Ті трагічні події розгорталися саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні Захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя за незалежність нашої країни.
За свободу ми платимо надзвичайно високу ціну. Тому пам’ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для національної ідентичності. Маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам’ять про полеглих Героїв на багато поколінь вперед.
Надзвичайно важливо памʼятати про Героїв, адже поки жива наша памʼять – вони також живі у наших думках і спогадах.
Вічна памʼять усім Героям!
Слава Україні!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Вшанували пам'ять героїв
Вшанували пам'ять героїв
22.11.21, Новини Золочівщини
У Золочеві відбулись урочистості до Дня захисників та захисниць України
У Золочеві відбулись урочистості до Дня захисників та захисниць України
14.10.21, Новини Золочівщини
До сьомої річниці Революції Гідності
До сьомої річниці Революції Гідності
20.11.20, Новини Золочівщини
День Гідності і Свободи у Золочеві
День Гідності і Свободи у Золочеві
25.11.16, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.