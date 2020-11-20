Вшанували пам'ять героїв

День Гідності та Свободи – день, який об’єднує в собі Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. Військовослужбовці Нацгвардії вшанували пам'яті Героїв Небесної Сотні, героїв війни та усіх, хто поліг за Незалежність України.

19 листопада військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України приєдналися до Віче пам’яті на центральній площі Золочева. Також до вшанування пам’яті долучилися представники місцевого самоврядування та громадські діячі, правоохоронці, представники духовенства, військовослужбовці Збройних сил та активісти.

Громада Золочева у спільній екуменічній панахиді молилася за тих, хто віддав життя за Україну, за Героями Небесної Сотні та полеглими за незалежність і суверенітет нашої держави під час проведення антитерористичної операції, по завершенню якої біля дошки пам’яті героїв Небесної Сотні було покладено квіти та запалено лампадки.

Герої не вмирають! Вічна пам’ять!

Михайло ПРОКАЗЮК

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