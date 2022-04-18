Кількість загиблих зросла до чотирьох внаслідок ранкової атаки дронів на Київ

Загинули 4 особи внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

«Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло – загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди», – зазначив очільник міста.

За словами Кличка, госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них – працівники ДСНС.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами.

