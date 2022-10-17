Бійці ПК “Захід” збили над Львівщиною дрон Shahed-136

Бійці Повітряного командування «Захід» збили над Львівською область дрон-камікадзе «Шахед» іранського походження. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу!» – написав на свої сторінці у Фейсбук Максим Козицький.

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