День фізичної культури та спорту України



Фоторепортаж Ігора БОРУХА



У неділю, 10 вересня, у міському парку Здоров'я м. Золочева, з нагоди Дня фізичної культури та спорту України відбувся масовий фізкультурно-оздоровчий захід «Здорова нація – міцна країна».Тренери Золочівського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» і координатори соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», залучили усіх бажаючих до рухових активностей. Дошкільнята продемонструвати свої вміння, виконавши танцювальну руханку «Булька» і позмагалися у спортивних іграх естафетах. Школярі і дорослі учасники взяли участь в танцювальному патріотичному флешмобі «Пес Патрон». Також учасники заходу мали можливість вибрати рухову активність на свій смак: табата, повітряна йога, заняття на trx-петлях, спортивні ігри та естафети на піску, волейбол.До заходу також долучився Золочівський районний відділ центру контролю профілактики хвороб на чолі з завідувачем відділу Ігорем Біласом. Працівники медичної служби провели усім бажаючим антропометричні виміри, заміри артеріального тиску, роздавали антисептики, а також буклети з медичними порадами.За професійні досягнення та популяризацію здорового способу життя, за вагомий особистий внесок у розвиток соціальної проекту «Активні парки – локації здорової України» були нагороджені інструктори центру та координатори соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» Діана Бобало, Тетяна Чернова, Оксана Борух, Володимир Наливайко. Нагороджували учасників заступник міського голови Ярослав Окрепкий та начальник служби фізичної підготовки і спорту Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України підполковник Богдан Токар.