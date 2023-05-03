Новини Золочівщини
06:47, 11 вересня 2023
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День фізичної культури та спорту України

День фізичної культури та спорту України
Gazeta
Фото: НУС
У неділю, 10 вересня, у міському парку Здоров'я м. Золочева, з нагоди Дня фізичної культури та спорту України відбувся масовий фізкультурно-оздоровчий захід «Здорова нація – міцна країна».
День фізичної культури та спорту України
День фізичної культури та спорту України
День фізичної культури та спорту України
День фізичної культури та спорту України
День фізичної культури та спорту України

Тренери Золочівського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» і координатори соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», залучили усіх бажаючих до рухових активностей. Дошкільнята продемонструвати свої вміння, виконавши танцювальну руханку «Булька» і позмагалися у спортивних іграх естафетах. Школярі і дорослі учасники взяли участь в танцювальному патріотичному флешмобі «Пес Патрон». Також учасники заходу мали можливість вибрати рухову активність на свій смак: табата, повітряна йога, заняття на trx-петлях, спортивні ігри та естафети на піску, волейбол.
До заходу також долучився Золочівський районний відділ центру контролю профілактики хвороб на чолі з завідувачем відділу Ігорем Біласом. Працівники медичної служби провели усім бажаючим антропометричні виміри, заміри артеріального тиску, роздавали антисептики, а також буклети з медичними порадами.
За професійні досягнення та популяризацію здорового способу життя, за вагомий особистий внесок у розвиток соціальної проекту «Активні парки – локації здорової України» були нагороджені інструктори центру та координатори соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» Діана Бобало, Тетяна Чернова, Оксана Борух, Володимир Наливайко. Нагороджували учасників заступник міського голови Ярослав Окрепкий та начальник служби фізичної підготовки і спорту Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України підполковник Богдан Токар.

Фоторепортаж Ігора БОРУХА
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