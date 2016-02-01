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Спорт для всіх у парку "Здоров'я"

nus.in.ua, 12 жовтня 2018, 16:44
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Спорт для всіх у парку

Теплого осіннього ранку у суботу, 6 жовтня, у міському парку відпочинку «Здоров'я», відбувся фізкультурно-оздоровчий захід «Спорт для всіх у парках і скверах». Мета – популяризація здорового способу життя, пропаганда фізичної культури та спорту, організація молодіжного дозвілля, активізація спортивно-масової діяльності серед молоді. Чудова погода та фахівці центру «Спорт для всіх» – справжні ентузіасти своєї справи, скликали золочів‘ян активно провести час у міському парку та передати молодшому поколінню любов до фізичної культури і спорту.
Наталія ФАРТУШНА, директор Золочівського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»:
– Фахівці нашого центру спільно з Львівським обласним центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели для усіх бажаючих заняття на свіжому повітрі з лікувальної фізкультури, пробіжка, ігри, естафети, флеш-моб та волейбол. Переможців нагородили медалями ЛОЦФЗН «Спорт для всіх».

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