Спорт для всіх у парку "Здоров'я"
Теплого осіннього ранку у суботу, 6 жовтня, у міському
парку відпочинку «Здоров'я», відбувся фізкультурно-оздоровчий захід
«Спорт для всіх у парках і скверах». Мета – популяризація здорового
способу життя, пропаганда фізичної культури та спорту, організація
молодіжного дозвілля, активізація спортивно-масової діяльності серед
молоді. Чудова погода та фахівці центру «Спорт для всіх» – справжні
ентузіасти своєї справи, скликали золочів‘ян активно провести час у
міському парку та передати молодшому поколінню любов до фізичної
культури і спорту.
Наталія ФАРТУШНА, директор Золочівського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»:
– Фахівці нашого центру спільно з Львівським обласним центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели для усіх бажаючих заняття на свіжому повітрі з лікувальної фізкультури, пробіжка, ігри, естафети, флеш-моб та волейбол. Переможців нагородили медалями ЛОЦФЗН «Спорт для всіх».
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